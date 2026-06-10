柴灣公屋鐵閘大門鎖位相反　準戶主親試：開到隻手抽晒筋都開唔到

近日有市民在網上發文，並附圖指獲派的公屋單位鐵閘疑裝錯方向，門鎖位置與木門門鎖位置左右相反，以致想入屋時「開到隻手抽晒筋都開唔到」。帖文又指，整幢大廈「尾房」鐵閘情況一樣。



事主吳小姐今日（10日）向《香港01》表示，該單位於柴灣環翠邨，在簽約時曾向房屋署主任反映，獲主任安排師傅上門，但師傅稱安裝沒有出錯，整幢大廈都是同一情況，所以她沒再追問，但確實很難開門，只好上網討教。她又指單位目前仍在裝修，待入住後視乎情況，或會考慮換電子鎖，但可能要花費多數千元，而且交還單位時需還原，「可能住落咗真係會慣。」



近日有市民在網上發文，並附圖指獲派的公屋單位鐵閘疑裝錯方向，門鎖位置與木門門鎖位置左右相反，以致想入屋時「開到隻手抽晒筋都開唔到」。（Jö Jö Ńg@公屋討論區 - 香港facebook群組）

事主：開了鐵閘便開不了門

有市民周一（8日）在網上分享圖片，可見其單位鐵閘與木門的門鎖方向左右相反，開了鐵閘便開不了門，事主形容「開到隻手抽晒筋都開唔到」。

帖文一出，不少人留言指該道鐵閘錯誤安裝，又紛紛「教路」建議不同開門方法，亦有人指在其他屋邨，如屯門和田邨、菁田邨、彩雲一邨及石圍角邨亦有相同情況，而且全是走廊最後一個單位，即「尾房」。

指鐵閘與木門之間罅隙闊度僅約一個拳頭大小 難為長者開門

事主吳小姐表示，獲派柴灣環翠邨怡翠樓一單位，上月取單位，將與父母同住，目前仍在裝修。從其提供的影片可見，如需打開木門，需將手楔入鐵閘與木門之間的罅隙，而罅隙闊度僅約一個拳頭大小。即使她參考網民獻計，想穿過鐵閘先開啟木門、後再開鐵閘，惟鐵閘的隙縫較窄，根本無法成功伸手穿入。她指每次開門需花一定時間，尤其提着重物時更狼狽。其父母則因年紀較大，靈活度較低，需花更多時間，大約數分鐘才能成功開門。

從事主吳小姐提供的影片可見，如需打開木門，需將手攝進鐵閘與木門之間的罅隙，而罅隙闊度僅約一個拳頭大小。（受訪者提供）

從事主吳小姐提供的影片可見，如需打開木門，需將手攝進鐵閘與木門之間的罅隙，即使想直接穿過鐵閘打開 大門，亦無法成功。（受訪者提供）

引述鎖匙師傅：安裝無出錯 整幢大廈都是同一情況

吳小姐續說，在簽約時曾向房屋署主任反映，獲主任安排師傅上門，但師傅稱安裝沒有出錯，整幢大廈都是同一情況。師傅亦教她與母親可「的」起鐵閘後，完全拉開鐵閘，惟此舉其實是方便搬運大型傢俬入屋時之用，他們卻要如此日常開門，十分繁複。

她指，希望待入住後能夠適應這種開門方法，否則或會考慮換電子鎖，但可能要花費多數千元，而且交還單位時需還原；她亦會考慮申請換鐵閘，但相信未必成功，「可能住落咗真係會慣，但慢啲囉。」

事主：派到公屋仲要港島區已經係中六合彩

吳小姐亦說，由於輪候了6、7年才獲派這個公屋單位，形容「派到公屋仲要港島區，已經係中六合彩」，鐵閘情況相對只是「好小問題」，除非單位曾發生過事故，加上私人市場租屋昂貴，否則不會因此而放棄單位。她又指，沒想過網上一門會引來如此多討論，亦想不到原來不少人有相同遭遇。