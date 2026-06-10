公屋鐵閘大門鎖位相反料涉多條邨 裝修業界指設計錯：住戶被整蠱
撰文：吳美松
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近日有市民在網上發文，並附圖指獲派的公屋單位鐵閘疑裝錯方向，門鎖位置與木門門鎖位置左右相反，以致想入屋時「開到隻手抽哂筋都開唔到」。帖文又指，整棟大廈「尾房」鐵閘情況一樣，網民也指有不少屋邨都有同樣情況。
裝修學院校長鄧世民今日（10日）指，該單位鐵閘並沒有安裝錯誤，而是設計錯誤，而且是老問題，一般正常情況下，鐵閘門鎖方向應與大門門鎖同一邊，「俾佢整蠱咗喇」。
環翠邨準住戶收樓發現鐵閘與木門門鎖方向左右相反
有市民周一（8日）在網上分享圖片，可見其單位鐵閘與木門的門鎖方向左右相反，開了鐵閘便開不了門，事主表示「開到隻手抽哂筋都開唔到」。事主吳小姐向《香港01》表示，獲派柴灣環翠邨怡翠樓一單位，上月取單位，現與父母同住。
從其提供的影片可見，如需打開木門，需將手攝進鐵閘與木門之間的罅隙，而罅隙闊度僅約一個拳頭大小。即便想穿過鐵閘開啟木門，亦無法成功。她指開門需花一定時間，其母親則因年紀較大，需花更多時間才能成功開門。
裝修學院校長：鐵閘並沒有裝錯 但設計有錯
裝修學院校長鄧世民表示，詢問過一些老師傅，他們均說鐵閘並沒有裝錯，但設計有錯，因一般正常鐵閘開鎖的位置，應與大門的門鎖在同一方向，如不能或難以開門則有問題。他又指，涉事單位的情況並非第一日發生，至於為何會如此設計，他表示不清楚。
他又指，公屋單位一般並不容許修改裝修，住戶或可嘗試申請更換鐵閘，但相信成功機會較低。那如獲派此類單位，市民是否只能「硬食」？鄧世民說「係俾佢整蠱咗」。
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