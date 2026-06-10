柴灣公屋閘與門鎖位相反　住戶自行拆鐵閘內側門柄　擴空間開門鎖

有柴灣環翠邨的準住戶近日在網上發文，指單位大門與鐵閘安裝方向相反，造成開鎖困難，為日常生活帶來影響。《香港01》記者今日（10日）到邨內巡視並訪問多名住戶，發現每層首房及尾房單位有同樣問題。



其中一位新入伙住戶李太對鐵閘設計十分不滿，甚至認為有安全隱患；亦有住戶自行拆卸鐵閘內側門柄，以應對不便。



柴灣環翠邨有新入伙住戶在網上發文，指單位大門與鐵閘安裝方向相反，開鎖有困難。（資料圖片／黃偉民攝）

柴灣環翠邨有單位大門與鐵閘安裝方向相反，有住戶投訴開鎖有困難。（呂婉盈攝）

新住戶：買餸回家麻煩 開門需數分鐘 打開鐵閘要用腳頂住木門

居於頭房單位的李太為同一幢樓的新住戶，今年4月入伙。她對門閘左右倒轉的設計感到十分不滿，而且平日「買餸一抽二抽」，歸家時卻要先將鐵閘推盡，再伸手開鎖並用力推開木門，過程辛苦且需用上數分鐘；外出時若想打開鐵閘，則需要先用腳頂住木門，相當不便。

她又指出，由於門閘鎖位位置相反，木門鎖沒有鐵閘板遮擋，若將鑰匙遺漏在鎖匙口便容易被有心人偷走，可能對屋內安全造成隱患。

不知如何發聲 惟有自己「將就一下」

李太續指，她曾居住在環翠邨其他公屋，亦到訪過邨內其他大廈，均沒有發現此現象，故感到十分奇怪，思疑是否安裝出錯。不過，她表示問題難以處理，因自己是「細單位轉大單位」，憂提出投訴會被認為是「雞蛋裡挑骨頭」。

她又說不知可如何發聲，擔心房屋署「意見接受，行動照舊」，故未曾反映，惟有「將就一下」，或會待鐵閘有損爛時再向管理處或房屋署要求更換鐵閘。

柴灣環翠邨有單位大門與鐵閘安裝方向相反，有住戶投訴開鎖有困難。（呂婉盈攝）

柴灣環翠邨有單位大門與鐵閘安裝方向相反，有住戶投訴開鎖有困難。（呂婉盈攝）

住戶有法應對 自行拆卸內側門柄免不便

另一位頭房單位住戶王小姐亦面對同樣問題。她已居住在該廈30年，而房屋署數年前才提出換新鐵閘。

王小姐指，新鐵閘確實會帶來不便，因舊鐵閘較「鬆身」，即使門閘方向相反，仍容易伸手開門鎖，新鐵閘則不然。不過，她未曾向房屋署反映，已自行拆卸鐵閘內側的門柄，令有足夠空間伸手開木門門鎖，可以正常出入。

記者觀察到，有單位疑似將鐵閘拆開一半以騰出空間，不過該住戶沒有應門，故未能進一步了解。

部分住戶稱未感不便：一直都係咁，已經慣咗

不過，亦有一些頭房及尾房住戶表示未有感到不便，指於單位居住多年，稱「一直都係咁，已經慣咗」。亦有住戶表示，舊鐵閘「太殘」所以需要更換。他指，更換新鐵閘後，開門時如將鐵閘推到最盡便沒有問題，因此不覺得有太大影響。