非遺月｜太空館外牆一連兩周光影表演　以馬為主題呈現非遺元素

「香港非遺月2026」亮點節目之一，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，6月11日起至本月24日的晚上8時15分至10時，於香港太空館標誌性的圓拱形牆身進行光影投射。今年適逢馬年，表演以「馬」為主題，首次匯聚康文署轄下博物館與馬相關的館藏和展品，以及天文和非物質文化遺產元素，交織一場貫穿古今的沉浸式光影盛宴。



2026年6月11日，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，於香港太空館標誌性的圓拱形牆身進行光影投射。圖示市民欣賞光影表演。（政府新聞處圖片）

2026年6月11日，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，於香港太空館標誌性的圓拱形牆身進行光影投射。圖示光影表演展示香港賽馬運動。（政府新聞處圖片）

表演由康文署主辦、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，每場表演長約3分鐘，以循環方式播放。故事從香港賽馬運動展開，引領觀眾跟隨一匹駿馬在跑道上奔馳，穿梭於不同時空。

駿馬時而幻化成書畫與文物中的藝術形象，時而奔走於峻嶺之間，與長伴唐太宗的「昭陵六駿」相遇；隨後穿越至現代，呈現粵劇演員模擬騎馬、吹糖技藝捏成馬匹造型等非遺項目。接着，駿馬振翼躍進星空，邂逅多個與馬相關的中國星官，最後以香港璀璨的維港夜色作結。

2026年6月11日，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演開幕典禮舉行。圖示主禮嘉賓（左起）：康文署署長陳詠雯、賽馬會慈善事務部主管（文化；體育；社區聯繫協作）葉巧兒、文體旅局局長羅淑佩、非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生教授，及非物質文化遺產辦事處總監吳雪君欣賞表演。（政府新聞處圖片）

2026年6月11日，香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演開幕典禮舉行。圖示主禮嘉賓（左起）：康文署署長陳詠雯、賽馬會慈善事務部主管（文化；體育；社區聯繫協作）葉巧兒、文體旅局局長羅淑佩、非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生教授，及非物質文化遺產辦事處總監吳雪君欣賞表演。（政府新聞處圖片）

羅淑佩：新嘗試以光影藝術延續非遺月魅力

文化體育及旅遊局局長羅淑佩於開幕典禮致辭時表示，光影表演一連兩星期於旅遊熱點尖沙咀的香港太空館外牆上演，此項新嘗試以光影藝術延續香港非遺月的魅力。今次表演以「馬」為主題，結合博物館展品與非遺元素，呈現與馬相關的歷史文物、藝術珍品及科學知識。同時，馬的形象亦融入傳統節慶、粵劇和吹糖技藝等非遺項目中，化為饒富生活趣味的視覺元素。

其他主禮嘉賓包括賽馬會慈善事務部主管（文化；體育；社區聯繫協作）葉巧兒、非遺諮詢委員會主席麥勁生教授、康文署署長陳詠雯，以及非物質文化遺產辦事處總監吳雪君。