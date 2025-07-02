首屆非遺月逾10萬人次參與　文體旅局劉震：考慮設非遺博物館

香港近年推廣非物質文化遺產（非遺）傳承，今年5月31日到7月1日舉辦首屆「非遺月」活動。文化體育及旅遊局副局長劉震今日（2日）在立法會總結非遺月成果，共舉行80場非遺表演、60個互動體驗攤位、24個「非遺精華遊蹤」活動，涵蓋超過100項非遺項目。劉震續指，適逢內地端午節假期，今次活動有超過8.5萬人參與，以人次計更逾10萬人，舉例「非遺精華遊蹤」有三分一是內地客，形容反應非常正面。



提出質詢的工聯會會長、立法會議員吳秋北關注即將公佈的非遺傳承人認定制度，會否為了確保傳承人的積極性，設立傳承人取消機制。劉震表示康文署參考研究國家非遺傳承人的認定和管理方法，以及廣東省、澳門等地的傳承人取消機制，因應香港情況擬定方案。



工聯會會長、立法會議員吳秋北，關注即將公佈的非遺傳承人認定制度，詢問當局會否設傳承人取消機制。（黃浩謙攝）

立法會今日（17日）第二日辯論預算案，民建聯顏汶羽發言（黃浩謙攝）

顏汶羽關注非遺接班人 劉震：人才清單可考慮納非遺人才

會上，民建聯立法會議員顏汶羽表示，若要持續發展非遺，需關注接班人的問題，不少團隊人才短缺情況極嚴峻，詢問政府會否考慮設立非遺人才短缺清單，以資助形式培養更多本地人接班。

文體旅局副局長劉震。（直播截圖）

劉震表示，「非遺資助計劃」2018年已獲立法會撥款3億元成立，接受團體和個人申請，至今已經使用1.3億元，推行150個項目。至於人才清單，他稱「可以考慮加入非遺人才」，但要參考社會主流意見。

選委界立法會議員馬逢國（廖雁雄攝）

馬逢國倡設非遺博物館 劉震：可以考慮

現時「香港非物質文化遺產清單」共有507項非遺項目，選委界馬逢國說當中不少比較陌生，反觀內地每個省都有非遺博物館，不少景區設立「非遺一條街」，詢問當局會否在香港建立非遺博物館或者長期景點。

康文署「非遺精華遊蹤」將帶領公眾探索社區內與非遺有關的傳統手工技藝，以及其他項目。圖為離島區的大澳端午龍舟遊涌，參加者可觀賞龍舟遊涌盛況，感受傳統節日的氣氛。（政府新聞處圖片）

劉震表示，現時有一個非遺中心，不久前亦獲立法會撥款在九龍公園設立非遺體驗館，推廣全城非遺，以後會考慮擴展，盡量加更多非遺元素，也可以考慮設新的非遺博物館。