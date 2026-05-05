香港非遺月｜5.30展開　6月下旬太空館外牆辦以馬為主題光影表演

康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處（非遺辦）今日（5日）公布，第二屆「香港非遺月」繼續以「香港處處有非遺」為主題，在5月30日至6月30日期間，在全港各地舉辦超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目，讓公眾及旅客深入認識香港的非遺技藝。



當中包括於6月中下旬於香港太空館外牆舉辦、由馬會呈獻的光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現馬在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中所蘊含的非遺內涵。



康文署非物質文化遺產辦事處將於6月舉辦「香港非遺月2026」。節目簡介會上有女子舞獅表演。（政府新聞處圖片）

康文署非物質文化遺產辦事處將於6月舉辦「香港非遺月2026」。今日出席節目簡介會的嘉賓和表演者合照。（政府新聞處圖片）

康文署表示，首個活動是5月30日及31日在香港文化中心露天廣場舉行的香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，除了廣東音樂、女子舞獅、兒童／青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐／鶴佬舞麒麟等互動攤位供市民參與。

賽馬會慈善信託基金獨家贊助光影表演，將於6月中下旬晚上8時15分至10時，在尖沙咀太空館外牆進行光影投射，以「馬」為核心元素，透過多角度的光影演繹，展現「馬」在文物和藝術中體現的豐富歷史文化內涵，以及當中蘊含的非遺元素，免費觀看。

賽馬會慈善信託基金獨家贊助光影表演，將於6月中下旬晚上8時15分至10時，在尖沙咀太空館外牆進行光影投射，以「馬」為核心元素。（康文署圖片）

活動亦包括馬會呈獻的非遺精華遊蹤，將於5月15日起接受報名，精選八個地區，包括灣仔（兩條路線）、離島、九龍城、葵青、北區、西貢、深水埗、油尖旺區，共設九條特色主題路線，帶領市民和旅客深入了解區內的非遺傳統技藝，由非遺工作者親述其技藝和故事，如深水埗區的古琴藝術（斲琴技藝）、九龍城區的潮州滷水食品製作技藝等。

康文署表示，全港不同地區於6月多個周末及周日將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小、不同年齡人士參加，包括6月13日及14日在三棟屋博物館舉行，特別為慶祝香港非物質文化遺產中心成立十周年的「非遺慶喜・三棟屋多元」同樂日，透過多項非遺表演及互動活動／體驗式攤位，呈現不同族群與社群的多元文化。

康文署非物質文化遺產辦事處將於6月舉辦「香港非遺月2026」。（康文署提供圖片）

油街辦「非遺食堂」嘉年華 設蛋撻製作技藝示範和工作坊

油街實現6月20日及21日的「非遺食堂」嘉年華，有蛋撻製作技藝、茶樓點心製作技藝和月餅製作技藝等非遺飲食示範和工作坊，參加者有機會親手製作非遺食物，了解製作的細節；以及6月27日及28日在將軍澳廣場的「『棋』妙非遺︰海陸空大歷險」嘉年華，市民可參與漁網編織技藝、鹽曬製技藝及活字印刷等工作坊，認識香港非遺和地理特色。

6月初辦「港式奶茶製作技藝」現場示範

其他活動包括6月6日的香港中式長衫非遺雅聚，透過座談分享、專題演講、傳承成果展示與交流，推廣國家級非遺代表性項目；6月在香港國際機場的「非遺伴你飛︰期間限定展示」及6月1日至8日舉辦的「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客品嚐港式奶茶的同時，了解香港的非遺內涵等。