香港非遺月2026｜羅淑佩：涵蓋逾百非遺項目　今明兩日舉行嘉年華

「香港非遺月2026」今日（30日）在尖沙咀香港文化中心大堂舉行開幕典禮，典禮上有中樂演出及舞獅表演。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，首屆非遺月吸引逾16萬人次參與，今年會再接再厲，將舉辦超過50場表演和80個推廣攤位，以及40項考察活動，涵蓋超過100個非遺項目。「香港非遺月2026」今、明兩日會在文化中心大堂舉行嘉年華，各區由即日起至下月30日亦會舉行表演、攤位及考察活動。



「香港非遺月2026」今日（30日）在尖沙咀香港文化中心大堂舉行開幕典禮。（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

「香港非遺月2026」今日（30日）在尖沙咀香港文化中心大堂舉行開幕典禮。（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

「香港非遺月2026」今日（30日）在尖沙咀香港文化中心大堂舉行開幕典禮。（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處自去年開始，每年於六月舉辦「香港非遺月」，羅淑佩致辭指，首屆非遺月吸引逾16萬人次參與，今年會再接再厲，推出更多精彩活動。

康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處自2025年開始，每年於六月舉辦「香港非遺月」。（非物質文化遺產辦事處網頁截圖）

「香港非遺月2026」將舉辦超過50場表演和80個推廣攤位，以及40項考察活動，涵蓋超過100個非遺項目。今年，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助四項重點活動，分別為「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華、非遺精華遊蹤、「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演以及「非遺拾趣」流動學堂。

「香港非遺月2026」將舉辦超過50場表演和80個推廣攤位，以及40項考察活動，涵蓋超過100個非遺項目。（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

羅淑佩又指，今年「非遺精華遊蹤」的考察活動增至40項，共設9條涵蓋8個精選地區的特色主題路線，例如到深水埗認識古琴藝術，到九龍城了解潮州食品製作技藝等。

「香港非遺月」活動之一的「非遺精華遊蹤」的考察活動今年增至40項。（（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

此外，為豐富訪港旅客的非遺體驗，當局與香港旅遊發展局合作，為旅客舉辦深水埗及跑馬地「非遺精華遊蹤」，另外亦與香港國際機場合作，推出「非遺伴你飛：期間限定展示」及港式奶茶製作技藝現場示範。在校園推廣方面，「非遺拾趣」流動學堂將走訪本地中小學。

「香港非遺月2026」會在香港國際機場推出「非遺伴你飛：期間限定展示」及港式奶茶製作技藝現場示範。（（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

「香港非遺月2026」活動之一的「非遺拾趣」流動學堂將走訪本地中小學。（非物質文化遺產辦事處YouTube截圖）

適逢今年馬年，羅淑佩指「香港非遺月2026」會在6月11至24日，每晚在香港太空館外牆呈獻以「馬」為主題的光影表演。此外，非遺月期間亦有各種配合活動，包括同樂日、嘉年華、高峰會及講座等，歡迎市民及旅客踴躍參與。