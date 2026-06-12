在校課後託管服務逾萬學童受惠　陳國基：下學年續不設名額上限

政府自2023/24學年「在校課後託管服務計劃」，由學校提供場地、關愛基金提供資金、非政府機構負責營辦，向有課託需要的小學生提供課後託管及學習支援。計劃嘉許禮暨2026/27學年啓動禮周四（11日）圓滿舉行，旨在嘉許所有在過去3年參與計劃的學校及營辦機構，並向最多參與學生的學校頒發「全人關懷大獎」、向首年起已參與的學校頒發「積極參與大獎」，及向所有參與學校及營辦機構頒發嘉許狀。



2026年6月11日，政務司司長陳國基在「在校課後託管服務計劃」嘉許禮暨2026/27學年啓動禮致辭。（政府新聞處圖片）

2026年6月11日，「在校課後託管服務計劃」嘉許禮暨2026/27學年啓動舉行，政務司司長陳國基（前排中）與獲獎的學校代表合照。（政府新聞處圖片）

2026年6月11日，「在校課後託管服務計劃」嘉許禮暨2026/27學年啓動舉行，政務司司長陳國基（左六）與獲獎的學校代表合照。（政府新聞處圖片）

能減輕家長管教和照顧壓力 呼籲全港小學參與

政務司司長陳國基於典禮上致辭時表示，計劃為有需要的小學生提供課後留校託管及學習支援，令很多本來需要照顧孩子，只能擔任全職家庭照顧者的家長能選擇外出工作，切實地改善家庭的經濟狀況。而學生在校完成作業，能減輕家長管教和照顧壓力，大幅改善親子關係，促進家庭和諧。

他表示，過去3年，計劃由最初7個地區、59間小學參與，擴展至2025/26學年全港18區、一共207間小學，受惠學童超過一萬名。這亦代表着上萬個家庭的生活得到實質改善，他為此特別向由計劃第一年便開始參與的學校和機構衷心致謝。

他亦於典禮中指出，計劃在2026/27學年的名額繼續不設上限，並呼籲全港所有官立、資助及直接資助計劃小學參與計劃，以支援更多有託管服務需要的家庭。

2026年6月11日，「在校課後託管服務計劃」嘉許禮暨2026/27學年啓動舉行。圖示政務司司長陳國基（中）、勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、勞工及福利局常任秘書長劉焱（左一）、教育局副局長施俊輝博士（右二）和社會福利署署長杜永恒（右一）主持啓動儀式。（政府新聞處圖片）