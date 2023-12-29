在校課後託管　陳國基引述參與機構：四分一參與家長已投身職場

政務司司長陳國基在今日（29日）「非紅日」的學校聖誕假期，到聖公會九龍城青少年綜合服務中心，了解「在校課後託管服務試行計劃」在假期期間的推行情況。陳國基指有校長引述家長讚計劃幫到手，又指不少基層家長在子女參加計劃後積極外出找工作，有參與機構有四分之一參與計劃家長已成功投身職場。



政府在本學年啟動第二個精準扶貧項目——「在校課後託管服務試行計劃」，令更多基層家庭無需因接送子女上學放學而放棄外出工作，有份參與計劃的聖公會福利協會現時協助託管約400名學生。



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陳國基今日聯同署理勞工及福利局局長何啟明，到聖公會九龍城青少年綜合服務中心。參與計劃的聖公會福利協會現時協助託管約400名學生，其中60名來自聖公會聖十架小學。這60名學生中，37%來自單親家庭，當中需要上班的單親家長有17%；來自雙職家庭的學生有30%，家長正在找工作的亦有8%。

陳國基指，這些家庭對「課託」有很大需求。他很欣慰聽到校長引述家長大讚計劃幫到手，協會代表則對他表示，不少基層家長在子女參加計劃後積極外出找工作，當中四分之一已成功投身職場，形容成績令人鼓舞。

「在校課後託管服務試行計劃」目標吸納3000名小學生參與。我們會繼續全力推行計劃，不負一眾基層家庭所「託」，讓家長放心之餘，小朋友更加開心！