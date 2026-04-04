兒童節｜視察在校課後託管服務　李家超：喜見有成效　研擴展計劃

適逢復活節，而今日（4月4日)也是兒童節。行政長官李家超日前到訪一所小學，與學生一同製作復活蛋，並視察「在校課後託管服務計劃」運作情況。他指喜見計劃成效理想，會研究進一步拓展計劃，讓更多家庭受惠。



與學生製作復活蛋迎佳節

李家超今日（4日）在社交平台發文指，自己日前與教育局局長蔡若蓮及勞工及福利局局長孫玉菡到訪九龍城區一間小學，與同學們一起迎接復活節假期來臨，跟學生一同製作復活蛋外，並為他們送上復活兔及禮物包。

視察「在校課後託管服務計劃」成效

在探訪期間，李家超順道視察該校夥拍非政府機構推行「在校課後託管服務計劃」的實行情況。他指，期間與數名家長及其子女交流，多名家長表示，原本因需照顧孩子只能從事兼職，子女參與計劃後，他們可放心做全職，既紓緩經濟壓力，亦減輕管教困難。學生則表示，參加計劃後認識許多新朋友，在學業及社交層面均有正面發展，計劃提供的多元化活動也使他們眼界擴闊不少。

對於計劃為學生及家長在經濟、學業或家庭上帶來莫大裨益，李家超表示，深感欣慰，喜見計劃成效理想。政府委託的大學研究團隊所進行的評估結果同樣反映計劃已達到其關鍵績效指標，個別指標更超預期，自己會與團隊研究將計劃進一步擴展，以充分利用資源，讓更多家庭受惠。

政府在2023/24學年起推行上述計劃，由學校提供場地、關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。去年《施政報告》提出進一步優化計劃，取消名額上限。截至上月已有逾200間小學參加，提供超過10500個名額。