陳國基到訪小學視察在校課後託管服務計劃　認為有助婦女重投職場

政務司司長陳國基今日（7日）聯同兩名局長到訪深水埗一間小學，視察在校課後託管服務計劃的推行情況，他指這計劃是把資源投放在最需要幫助的人身上，亦有助吸引更多婦女重投職場，以進一步提升社會勞動力。



陳國基今日聯同勞工及福利局局長孫玉菡和署理教育局局長施俊輝，到訪深水埗的聖公會聖安德烈小學，視察在校課後託管服務計劃的推行情況，分別與校長、家長、學生和聖雅各福群會代表聊天。陳國基認為，這項計劃是「一舉三得」：第一，學生可以透過溫習、遊戲和課外活動提升學業成績、技能學習和社交發展，減輕家長管教和照顧子女的壓力。第二，家長毋須急於趕回學校接子女，可以考慮找全職或較長時間的兼職工作，改善生計。第三，對政府來說，計劃有助吸引更多婦女重投職場，進一步提升社會勞動力。

政府跟扶貧委員會合作，經審視後識別出單親住戶為目標群組之一，十月發表的施政報告提出2023／24學年推行在校課後託管服務計劃，聚焦支援弱勢社群家庭，特別是單親家庭。陳表示，今屆政府的扶貧策略是精準扶貧，把資源投放在最需要幫助的人身上。

孫玉菡表示，計劃推行至今3個多月，子女可在放學後留在校內接受功課輔導，盡量完成家課和溫習，之後就與同學仔一同玩遊戲，減壓「放電」保持健康身心，家長安心又放心。家長亦可以準備重投職場，改善生活，同時釋放勞動力。

孫又表示，參與計劃的同學和家長都告訴他們，指計劃可以幫助他們，學生可以在校內完成功課，又可參加集體遊戲，增進感情；有家長更表示改善了親子關係，家庭關係更加融洽。

在校課後託管服務計劃在有較多目標學童地區的小學推行，包括九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣和元朗，預計3,000名學童受惠。計劃由學校提供場地，關愛基金提供資金，非政府機構營辦服務。服務時間為星期一至五放學後至下午六或七時；星期六和日每日提供共六小時服務。