北都公路｜路政署批出新田段設計及建造顧問合約　有信心提前完工

北都公路規劃有新進展，路政署周四（11日）與艾奕康有限公司、阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營簽署北都公路（新田段）的設計及建造顧問合約，展開北都公路（新田段）的參考設計及為工程合約擬備招標文件等關鍵工作。



2026年6月11日，路政署批出北都公路（新田段）設計及建造顧問合約和展開工程合約的招標籌備工作。圖示路政署署長邱國鼎（左四）、路政署主要工程管理處處長伍偉康（左三），與顧問聯營代表在合約簽署儀式上合照。（政府新聞處圖片）

路政署表示，北都公路是全港目前規模最龐大的單一道路工程，全長約24公里，相當於5條中九龍繞道（油麻地段）的長度。路政署去年3月展開全條北都公路的勘查研究，並按照「全盤規劃，分段推展」的原則，優先推展當中約9公里長的新田段。

署方指出，相關勘查研究開展已15個月，相繼完成多項關鍵工作，包括優化公路的走線、完成環境影響評估，並正向環境保護署申請環境許可證；以及完成地區諮詢工作，並按法定程序為新田段的道路方案刊憲。整體而言，北都公路（新田段）的進度較預期理想。

北都公路初步走線（政府新聞處）

路政署發言人稱，為配合新田科技城及牛潭尾一帶的發展，將優先推展北都公路（新田段），目標是在明年具備技術條件為工程合約招標。署方計劃廣泛採用「設計及建造」的工程合約模式，讓承建商能同步開展詳細設計及前期工程，並按其技術專長靈活部署，有望進一步加快建造及降低成本。基於優化後的走線方案和合約模式，有信心可以較原定2036年的目標提早完工。

至於最新簽約的顧問聯營組成的專業團隊，亦包括上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司、萬利仕（亞洲）顧問有限公司、中國工程院院士，以及其他不同範疇的專業成員。顧問聯營將參考國內外工程項目的成功經驗，深化項目的設計，進一步提升成本效益及施工效率。