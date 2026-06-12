北都公路｜路政署批出新田段設計及建造顧問合約 有信心提前完工
撰文：蕭通
出版：更新：
北都公路規劃有新進展，路政署周四（11日）與艾奕康有限公司、阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營簽署北都公路（新田段）的設計及建造顧問合約，展開北都公路（新田段）的參考設計及為工程合約擬備招標文件等關鍵工作。
路政署表示，北都公路是全港目前規模最龐大的單一道路工程，全長約24公里，相當於5條中九龍繞道（油麻地段）的長度。路政署去年3月展開全條北都公路的勘查研究，並按照「全盤規劃，分段推展」的原則，優先推展當中約9公里長的新田段。
署方指出，相關勘查研究開展已15個月，相繼完成多項關鍵工作，包括優化公路的走線、完成環境影響評估，並正向環境保護署申請環境許可證；以及完成地區諮詢工作，並按法定程序為新田段的道路方案刊憲。整體而言，北都公路（新田段）的進度較預期理想。
路政署發言人稱，為配合新田科技城及牛潭尾一帶的發展，將優先推展北都公路（新田段），目標是在明年具備技術條件為工程合約招標。署方計劃廣泛採用「設計及建造」的工程合約模式，讓承建商能同步開展詳細設計及前期工程，並按其技術專長靈活部署，有望進一步加快建造及降低成本。基於優化後的走線方案和合約模式，有信心可以較原定2036年的目標提早完工。
至於最新簽約的顧問聯營組成的專業團隊，亦包括上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司、萬利仕（亞洲）顧問有限公司、中國工程院院士，以及其他不同範疇的專業成員。顧問聯營將參考國內外工程項目的成功經驗，深化項目的設計，進一步提升成本效益及施工效率。
北都公路勘查研究 政府：目標2027年招標、力爭新田段2036年開通北都公路縮短隧道段減開支 2027年招標 陳美寶：香港速度可加快倡優化北都公路走線加轉乘站 劉國勳：路政署允研西延至洪水橋北都公路勘查研究每公里須半億 議員批貴又慢 倡引入內地承建商北部都會區｜北都公路勘查政府申$11.3億 撥款後38個月完成工作