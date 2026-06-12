世界盃直播｜觀塘有商場大屏幕免費播波　街坊讚韓國對捷克好氣氛

四年一度的世界盃正式開鑼，第二場賽事韓國對捷克在香港時間今早（12日）10時開波，觀塘APM商場有大型直播場地，現場有不少長者在附近餐廳早餐後上前觀賞賽事，場內設有大約30張椅子，有觀眾表示現場氛圍良好：「有得坐好舒服」



現場良朋滿座，長者人數較多，人流愈近中午愈見增加。（彭紹殷攝）

現場派發足球氣球小道具供觀眾打氣

韓國對捷克香港時間10時正開始，約10時半起，愈來愈多人到觀塘APM直播場地觀賞賽事，場內設有大約30張椅子供觀眾觀賞賽事，隨著現場人數增加，負責員工亦開始為場地增加椅子數量，另外有員工會為觀眾派發小道具，如足球氣球等。不論韓國隊和捷克隊入球時，觀眾拍手歡呼，互相討論球員表現。

有人坐下觀賞賽事。（彭紹殷攝）

有人手握現場員工派發的小道具。（彭紹殷攝）

有觀眾拿着早餐站在二樓觀賞。（彭紹殷攝）

現場老人家人數較多，他們都是剛購買飯菜和吃完早餐後上前觀賞，有部分老人家坐了2小時，亦有部分在中場休息時間就離場。期間亦有上班族趁空餘時間逗留5至10分鐘圍觀。麥生和麥太在附近吃早餐後看到很多人圍觀，就進入場地坐了大約20分鐘觀賞賽事，他們指現場氣氛非常良好，「有凳坐可以舒服啲」。

麥生和麥太在場觀賞感舒服。（彭紹殷攝）

有婆婆看得非常入神，分咐家人先回家，自己則逗留多一會兒時間。（彭紹殷攝）

中學生林同學：大家都有共同話題

近期是中小學生的考試周，不少學生都在大約11時放學，剛剛完成考試的婁同學和林同學在附近看到很多人圍觀便上前湊熱鬧，他們在場外站立圍觀約10分鐘，林同學指現場非常熱鬧，「裏面有好多球迷，大家都有共同話題，可以一邊觀賞賽事，一邊互相討論球技和賽程」