世界盃直播｜上環蓮香樓幾近爆滿　打工仔提早放飯讚茶樓睇波特別

【世界盃2026／美加墨世界盃／酒吧業／蓮香樓／酒樓】世界盃2026今日（12日）香港時間凌晨開鑼，今屆賽事主要集中在凌晨及清晨時份，使不少餐飲業界及酒吧都未能受惠。不過有茶樓盼殺出一條「血路」，百年老字號茶樓蓮香樓會今年直播世界盃賽事，成功吸引不少球迷到場觀看。



今早韓國對捷克，有球迷表示得悉現場有轉播賽事，所以特意前來，又大讚現場氣氛「無得頂」，氣氛不輸酒吧；有「打工仔」則指為了看球亦特意調早午膳時間，又指在茶樓看球感覺「幾特別」。



百年老字號茶樓蓮香樓今年直播世界盃賽事。（林彥汛攝）

百年老字號茶樓蓮香樓世界盃開賽首日近乎爆滿。（林彥汛攝）

隨賽事推進，人流續漸增多，接近全場滿座，氣氛越來越熱鬧。（林彥汛攝）

隨賽事推進，人流續漸增多，接近全場滿座，氣氛越來越熱鬧。（林彥汛攝）

現場反應熱烈 近乎全面滿座 熱鬧程度不下酒吧

《香港01》記者今早10時到達，位於上環的蓮香樓。現場正轉播南韓對捷克的賽事。開局時茶樓人流、氣氣一般，但隨賽事推進，人流續漸增多，接近全場滿座，氣氛越來越熱鬧，而每當有球員策動攻勢，現場都會有人吶喊、拍手，熱鬧程度更不下於酒吧。

蓮香樓花20萬為兩間門店購入世界盃轉播權。（林彥汛攝）

蓮香樓花20萬為兩間門店購入世界盃轉播權。（林彥汛攝）

市民大讚氣氛「無得頂」 會繼續捧場

住在筲箕灣的韓國球迷鄺先生指，適逢今天休假，原本計劃找地方看球賽，得知上環蓮香樓有現場轉播後便特地前來。他認為，現場人流眾多，氣氛「無得頂」，「有啲知音人，咁又唔同嘅」，又指接下來的賽事亦會到蓮香「捧場」 。

不過他認為，茶樓人來人往，不時有茶客或店員會擋住電視，影響觀賞性，建議增設在電視屏幕，增設「畫中畫」方便現場觀眾觀看。

韓國球迷鄺先生指，現場人流眾多，氣氛「無得頂」。（林彥汛攝）

茶樓氣氛不輸酒吧 適合中年人士：起碼唔會飲醉

另一茶客林先生表示，今日湊巧經過附近，知道有轉播，所以特意前來「感受下」，「橫掂都要食早餐」，認為現場氣氛不輸酒吧；對於今屆世界盃賽事主要集中凌晨及清晨時份，林先生認為「剛剛好」，笑言「𡃁仔嘅時候梗係去酒吧啦，大家老咗好少去酒吧，要早啲訓，呢啲時間啱啱好」，「起碼唔會飲醉」。

林先生今日湊巧經過附近，知道有轉播，所以特意前來感受。（林彥汛攝）

打工仔到茶樓觀賽 對比酒吧感覺大不同：要返工唔通飲到面都紅曬咩

在附近上班的陳先生亦特意調早午飯時間，在10時許便到茶樓。他笑言，「無話蛇唔蛇王嘅，你平時食飯都係一個鐘頭多啲，睇場波差唔多啦」。

作為資深球迷的他表示，看了數屆世界盃，第一次早上在茶樓看球，笑言是「（賽事）時間逼成」。不過他認為，在茶樓看球感覺「幾特別」，「無理由朝頭早飲啤酒，我之後仲要返工，唔通飲到面都紅曬咩」。他又指，如果有機會會再到場觀看；另有球迷認為茶樓看球經濟實惠，「有得飲又有得食」，價格比酒吧便宜得多。

新加坡旅客余先生表示，一邊在酒樓用餐、一邊觀看球賽，體驗非常特別。（林彥汛攝）

新加坡遊客稱體驗特別

新加坡旅客余先生偕一家四口到訪蓮香樓。他指，自己是為了一嚐蓮香樓點心而來，與轉播無關。但他認為，現場氣氛相當不錯，一邊在酒樓用餐、一邊觀看球賽，的體驗非常特別。

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢。（林彥汛攝）

負責人：轉播增人流 延長食客用餐時間

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，酒樓透過轉播賽事成功吸引人流，客量較以往增加兩至三成，較預期好。他又稱，轉播賽事延長了食客的逗留時間，相信會他們多叫食物，有助提升整體營業額。雖然目前未能掌握具體的營業數據，但估計世界盃期間的營業額，可增長兩至三成。

他又透露，未來會酒商合作，希望可進一步推動生意，亦會加強推廣焦點球隊，如巴西、阿根廷等賽事。