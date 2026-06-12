世界盃開幕｜梁熙盼熱門隊出線刺激市道　籲諗計留住欲北上睇波客

四年一度世界盃本港時間周五（12日）正式開鑼，今屆賽事多於本港時間深夜甚至凌晨舉行。香港餐旅業協會主席梁熙今日接受電台訪問時表示本地餐飲、酒店業界對今屆賽事帶動市道持審慎樂觀態度，由於比賽時間「非傳統」時間，對生意的實際幫助仍有待觀察，業界需多花心思留住球迷，「希望少啲受時差同北上影響」。



2026年6月11日，世界盃揭幕戰，A組的墨西哥主場對南非，圖為墨西哥前鋒魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez，中）為球隊頂入第二球的瞬間。（Reuters）

有酒店提供免費「迷你吧」及延長退房時間吸引看通宵客

梁熙在港台節目《千禧年代》中指，今屆賽事由三個國家合辦，不少比賽在香港凌晨時間舉行，並非傳統深夜時段。他又指，有酒店業界已推出世界盃專屬優惠，包括提供免費「迷你吧」（Mini Bar）及延長退房時間等，希望吸引一眾既想看通宵直播、又不想在家中打擾家人的球迷入住。

不少酒吧和餐廳選擇「迷你吧」 免高昂成本

另外，梁熙表示今屆賽事有25場重點賽事屬於免費轉播，不少酒吧和餐廳均希望藉該25場賽事帶來生意，免去高昂轉播權費用的負擔。不過，整個世界盃賽期長達6個星期，梁熙稱目前仍有許多未知數，「未知邊隊出到線，要到very last minute（最後一刻）先知，希望大家支持嘅隊伍可以出到線，到時先真正睇到市道係點。」

餐旅業協會主席梁熙。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁熙預料，今屆的世界盃熱潮將主要集中在部份設有大電視、並會通宵開放的商場，以及蘭桂坊。雖然業界積極推動延長開放時間，但梁熙指商戶對是否全面延長營業時間感到掙扎，因延長開放或可以增加一至兩成生意，但同時需增加額外人手，增加的營業額未必能填補額外的成本，有機會「宣傳多過真係賺錢」。

他續說，酒吧購買世界盃賽事轉播的動力必定大於普通餐廳，因餐廳、尤其是茶餐廳比較重視「翻枱率」，因此應主要只會針對免費播放的8強和季軍賽事，普遍商戶未必敢在長達數星期的賽期內加派人手通宵營業，因為「人工都要十幾萬閒閒哋」。他又稱，今屆8強及季軍賽等重頭戲均在周末舉行，料業界將會集中火力在周末進行宣傳。

世界盃期間，Now TV將與蘭桂坊協會合辦嘉年華，在蘭桂坊設「蘭桂里大電視屏幕」及「The Plaza」直播區。（資料圖片/鄧倩螢攝）

此外，梁熙指本港餐飲業界在過去本地大型盛事舉行期間，普遍能錄得65%至80%的生意增長，期望今屆世界盃能達到同樣的增長，但關鍵在於如何減少受到時差及近年港人北上消費熱潮的雙重影響。他特別指出，由於重頭戲在周末上演，如果香港人「走埋上去就麻煩，所以要花多啲心思留住球迷。」

至於未能或未有購買轉播權的餐廳或酒吧，梁熙指他們多會利用賽事重播、或賽前的預熱時間，營造世界盃氣氛吸引客人。