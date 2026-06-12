世界盃2026｜5商場足本直播104場賽事　7大商場睇波攻略一文看清

四年一度的世界盃已在今日（12日）凌晨開鑼，全港至少7個商場將會直播全部或部分賽事，其中奧海城、屯門市廣場、荃新天地、新都城中心及觀塘apm會播放全部104場比賽，沙田新城市廣場、啟德零售館2則分別會直播25場及超過30場賽事。



各個商場還有不同活動，如親子睇波專區、星級嘉賓賽前派對、有獎遊戲等，各商場睇波攻略，一文看清。



信和集團旗下的奧海城將會以430吋高清大電視，足本播放全部104場精賽事。（資料圖片／張浩維攝）

奧海城：430吋大電視足本直播104場賽事

信和集團旗下的奧海城將會以430吋高清大電視，足本播放全部104場精彩賽事。商場特別為全部44場早場賽事設立「親子專區」，提供家庭座位及打氣物品，還將舉辦3場早晨睇波派對，現場供應中式點心、港式菠蘿包及西式快餐等特色早餐。

奧海城將在活動期間邀請香港足球先生葉鴻輝與其父親及4歲兒子，三代同堂出席睇波派對。場內亦設有3.5米高的巨型經典「西瓜波」打卡位、西瓜波波池及球場主題打卡位，並引入懷舊桌上足球機和新興桌下足球。

屯門市廣場將以540吋大電視，免費全程直播104場賽事。（資料圖片／王譯揚攝）

屯門市廣場：540吋大電視 夥PlayStation周末辦FC 26賽事

信和集團旗下的屯門市廣場將以540吋大電視，免費全程直播104場賽事，商場亦與PlayStation聯手在賽事周末期間舉辦「足球皇帝挑戰賽」，可贏取總值高達4萬元的現金券。

新都城中心商場今屆賽事設近2000呎、24小時開放的觀戰區，以280吋4K高清電視全程直播104場賽事。

新都城中心：設近2000平方呎觀戰區 24小時開放

新都城中心商場今屆賽事設近2000呎、24小時開放的觀戰區，以280吋4K高清電視全程直播104場賽事。現場將提供限量打氣包，附有應援手幅、頭箍、毛巾等。在非繁忙時段，合作品牌會提供港式美食及飲品。傑志及電視節目《足球女將》的螢花足球隊的隊員會到現場與球迷互動。

在周末和公眾假期，現場亦有兒童足球體驗班、花式足球表演、互動足球機工作坊，以及「球迷面部彩繪體驗」與「半永久紋身體驗」。

荃新天地今屆世界盃會直播全部104場賽事。（荃新天地 Facebook）

荃新天地：舉辦幼兒、長者足球活動

信和旗下商場荃新天地，除直播104場賽事外，亦會舉辦多項足球活動，包括「BB足球狂熱」主題爬行及障礙賽，讓幼兒體驗「射波」樂趣；另設有適合長者的「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及「的波女神大挑戰」快閃遊戲。

觀塘apm宣佈，由6月12日起將會全天候直播104場世界盃足球賽事。（資料圖片／張浩維攝）

觀塘apm：設按摩椅 憑商場積分換15分鐘按摩體驗

觀塘apm宣佈，由6月12日起將會全天候直播104場世界盃足球賽事。球迷於指定世界盃賽事場次，憑任何即日消費或慈善捐款10元或以上，即可獲贈「熱血打氣包」，當中包含能量飲品及打氣道具。

apm亦設置「打氣鬆一ZONE」區域，指定賽事期間在商場內擺設OSIM電競按摩椅，The Point會員只需憑500積分，即可享受15分鐘按摩體驗。

啟德體育園啟德零售館2中庭將架設大電視，免費直播超過30埸賽事。

啟德零售館2：直播超過30埸賽事 指定時間派可樂

啟德體育園啟德零售館2中庭將架設大電視，免費直播超過30埸賽事，更會精選播放賽事精華。指定日子及時間，體育園會聯乘可口可樂公司送上限時福利派可口可樂另外，AC米蘭足球學院將在商場舉辦免費兒童⾜球體驗班。

沙田新城市廣場今屆賽事將設520吋大電視，直播其中25場比賽。（新鴻基地產網頁圖片）

新城市廣場：520吋大電視直播25場比賽

沙田新城市廣場今屆賽事將設520吋大電視，直播其中25場比賽，並全天候播放精華片段。商場今年與LEGO合作推出展覽，展出用15萬顆LEGO拼出的3米高巨型大力神盃。大戰前會有神秘嘉賓主持賽前熱身派對。