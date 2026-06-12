周一鳴率團訪問荷蘭和瑞士　就全球協作、打擊跨境洗錢活動等交流

警務處處長周一鳴本周初起率領代表團訪問荷蘭和瑞士，海牙時間本周日（7日）至周二（9日）出席在荷蘭海牙舉行的第19屆Pearls in Policing會議，之後於蘇黎世時間周三（10日）至周四（11日）訪問瑞士蘇黎世，與當地執法部門交流。



警務處處長周一鳴（右）於6月7日至9日在荷蘭海牙出席第19屆Pearls in Policing會議，其間出席討論環節、主題演講和參觀活動。圖為周一鳴（右）和在國際行動學習小組擔任成員的香港警隊代表，財富情報及調查科高級警司洪曉慧（左）。（警方圖片）

訪問荷蘭期間，周一鳴出席以新時代執法領導力為主題的第19屆Pearls in Policing會議，該會議有來自18個國家及地區的執法領袖、學者及國際組織代表出席。周一鳴出席多個討論環節、主題演講和參觀活動，與與會人士深入探討警務工作未來面對的挑戰，以及相關機構和人員如何做好充分準備應對挑戰。

警方表示，周一鳴亦聽取了國際行動學習小組的匯報，該小組成員包括一名香港警隊的代表。該小組透過討論、實地考察及小組工作，探討可持續的警務領導方向，重點包括以價值為本的領導、全球協作、道德執法、創新及社區安全。

警務處處長周一鳴（左）於本月10日至11日率領代表團到訪瑞士，其間訪問瑞士洗錢舉報辦公室（MROS），並向MROS主管Anton Brönnimann（右）致送紀念品。（警方提供）

周一鳴周三轉抵瑞士蘇黎世，到訪瑞士洗錢舉報辦公室（MROS），與MROS主管Anton Brönnimann、瑞士聯邦警察局經濟罪案部主管Yanick Favre、瑞士國際刑警國家中心局主管Charles Marchon、蘇黎世州警察經濟罪案部主管Tanja Fuchs等官員會面。

警方指，雙方就金融調查領域的合作機遇深入交流，特別圍繞資產追蹤工作，包括資金流向分析、虛擬資產追蹤、公私型合作等範疇，探討加強情報交流與專業協作的可行方向。

雙方亦就打擊跨境洗錢活動、提升執法效能及應對新型金融科技犯罪挑戰等議題交換意見。警方指雙方均期望透過持續交流與合作，共同提升打擊經濟及金融罪案的能力，攜手維護國際金融體系的安全與穩定。

警務處處長周一鳴（左四）6月10日至11日訪問瑞士，與當地執法部門代表會面。（警方圖片）