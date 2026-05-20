港新澳警察體育交流會　警務處主場奪冠　周一鳴親身上陣打匹克球

由香港警務處主辦的「2026港新澳警察體育交流會」，一連三日（18日至20日）在警察體育遊樂會圓滿舉行，促進與各地警隊的聯繫與協作，進一步實踐「內聯外通」的策略方針。



交流會設有足球、羽毛球及匹克球等多個項目，當中新設的「長官匹克球賽」，更由香港警務處處長周一鳴與新加坡警察總監侯光輝，聯同澳門司法警察局副局長賴文威，以混合隊伍形式進行友誼賽。三地的警隊健兒在多個體育項目中切磋較量，最終香港警務處憑藉主場之利及出色發揮，勇奪全場總冠軍；新加坡警察部隊及澳門司法警察局分別獲得亞軍及季軍。



新加坡警察總監侯光輝先生在警官足球友誼賽起腳射門。 （警方提供）

「長官匹克球賽」成為全場焦點。周一鳴、侯光輝（HOW Kwang Hee）和賴文威以混合隊伍形式進行友誼賽。賽事競爭激烈之餘，笑聲不斷，三地管理層人員在球網兩邊「打成一片」，用行動展現跨域友誼與合作默契。

香港警務處署長周一鳴先生參與匹克球友誼賽情況。（警方提供）

一連三日的交流會在掌聲與歡笑中圓滿落幕。三地警隊人員依依惜別，並相約明年再聚，延續這份以體育凝聚的跨域情誼。香港警務處表示，未來將繼續透過體育交流等多元平台，促進與各地警隊的聯繫與協作，進一步實踐「內聯外通」的策略方針，提升區域警務合作效能。