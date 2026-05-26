警務處安全城市大使增15人　周一鳴：將防罪意識滲透社區每一處

警務處「安全城市大使」計劃今日（26日）舉辦2026委任及嘉許儀式，今年再新增15位大使，分別來自飲食集團、大型運輸公司、電力公司、青年團體、交易所、中藥企業等，他們會從不同渠道，如公司內聯網、商場屏幕，甚至在飲品產品上，宣揚防騙訊息，連同過去3年的102位大使，4年共計117位。



警務處處長周一鳴在致辭時表示，機構及公司透過不同渠道將防罪意識滲透至社區每一角落，是最有效的防罪方法。未來會深化智慧警政，透過人工智能整合大數據進行分析，加強打擊罪案。



警務處處長周一鳴（右）在致辭時表示，機構及公司透過不同渠道將防罪意識滲透至社區每一角落，是最有效的防罪方法。（林子慰攝）

「安全城市大使」計劃今年第四年，警方新委任15個不同機構及團體的代表為安全城市大使，他們將聯同過去3年獲委任的102位代表，向公眾分享預防罪案的良好做法，鼓勵全民參與防罪，建立防罪文化，與警隊攜手推廣防罪信息。7個機構代表獲頒發「卓越貢獻獎」

過去一年，太興集團特意製作印有「提子」防騙圖案的咖啡杯，用餐時亦不忘提醒食客提防騙子。（太興集團facebook）

此外，水務署在過往一年積極響應宣傳號召，致力透過不同渠道將最新的防罪資訊帶給市民，獲嘉許為「安全城市防罪伙伴」。至於金獎得主則是太興集團。過去一年，太興集團特意製作印有「提子」防騙圖案的咖啡杯，用餐時亦不忘提醒食客提防騙子。

防罪科網站「安全城市．香港」自2023年推出至今，累積瀏覽量2,000萬次。另外，警務處於2022年設立的「罪案警報聯網」已向360萬人次發送每周防罪信息。周一鳴表示，以上成果反映警民合作，在防罪中有關鍵作用。