不小心過馬路超長審訊　辯方律師索償2千萬　控方求剔除7.10聆訊

兩名辯方律師2018年在一宗不小心過馬路傳票案中，代表一名尼泊爾籍女被告，惟該宗原本簡單的案件，卻審了20個月，並歷91個審訊日，該尼籍女被告終脫罪，但原審的暫委特委裁判官何麗明卻要兩名辯方律師付62萬訟費。該兩律師上訴後獲撤銷何官所下的訟費令。他們事後反向控方索償2140萬元。這索償案件今(12日)由高等法院聆案官處理，律政司代表要求剔除兩名辯方律師的申索，指他們濫用法庭程序。司法常務官鄺卓宏把申請押後至7月10日處理。



原告為大律師梁耀祥及律師侯振輝，被告為票控案的控方外聘大律師關文渭、該案的律政司司法人員、何麗明和律政司司長。

裁判官何麗明在審理一宗行人不小心過馬路案，審了91日才有裁決。(資料圖片)

大律師梁耀祥(左)及律師侯振輝(右)向控方索償逾2100萬。(資料圖片)

律政司等指原告濫用法庭程序

律政司司法人員和律政司司長的代表陳詞，指原告濫用法庭程序，代表關文渭的律師指，關除了指原告濫用法庭程序，亦指他們的申索沒有合理訴訟因由，他們均要求剔除原告的申索陳述書。

大律師梁耀祥反對剔除申請，強調他們沒有濫用法庭程序，律師侯振輝持相同立場。司法常務官鄺卓宏聽取陳詞後，把律政司司長的申請押後至7月10日處理。

尼籍女被告遭的士撞倒反被控不小心過馬路

該宗不小心過馬路案的尼泊爾籍女被告Thapa Kamala，她在2016年4月25日在大潭道過馬路遭一部的士撞傷，事後她被控行人疏忽罪。梁耀祥及侯振輝在該案為Thapa Kamala的大律師和律師，關文渭為控方外聘大律師，時任暫委特委裁判官何麗明則審理該案。

審訊歷時20個月共91個審訊日

審訊於2018年1月10日開審，至2019年10月才裁決，歷91個審訊日，原審裁判官何麗明裁定Thapa Kamala罪名不成立，並頒令梁耀祥及侯振輝需分別支付29.6萬和32.5萬元訟費，即合共62.1萬元。梁及候上訴後獲撤銷訟費令，但二人隨後反向控方索償。

件編號：HCA1900/2025