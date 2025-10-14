不小心過馬路案　辯方團隊指裁判官和主控拖延審訊　索償逾2000萬

尼泊爾籍女子否認不小心過馬路票控，案件於2018年開審。而原定的2日審訊，卻在20個月內審足91天，最終該女子獲判無罪。審理該案的時任暫委特委裁判官何麗明，裁定代表該女子的大律師梁耀祥及律師侯振輝需支付訟費約62萬元，該命令經上訴後被撤銷。梁耀祥及侯振輝昨（13日）入稟高等法院，控告何麗明、審訊時控方外聘大律師和律政司司長等，指何和外聘大律師為賺取更多收入，拖延審訊，更把責任推給梁侯二人。他們又指，事件嚴重損害其專業聲譽，亦令他們飽受困擾，因此索償2140萬元。



原告為梁耀祥及侯振輝，被告為關文渭、該宗不小心過馬路案的律政司司法人員、何麗明和律政司司長。

入稟狀指，該宗不小心過馬路案的被告Thapa Kamala，在2016年4月25日在大潭道過馬路遭一部的士撞傷，事後她被控行人疏忽罪。梁耀祥及侯振輝在該案為Thapa Kamala的大律師和律師，關文渭為控方外聘大律師，該律政司司法人員向關作出指示，而時任暫委特委裁判官何麗明則審理該案。

兩名原告大律師梁耀祥(左)及律師侯振輝(右)，向時任暫委特委裁判官何麗明、審訊時的控方外聘大律師關文渭等人，索償2140萬元。(資料圖片)

時任暫委特委裁判官何麗明。

原告指控方外聘大律師和時任暫委特委裁判官為了獲得更多收入 拖延審訊

原告方直指，該案控方案情薄弱，如涉案的士司機未有向警方投訴Thapa Kamala，認為檢控不符公眾利益，原告方律師樓曾去信控方，著對方考慮撤控，但控方仍然繼續檢控。審訊於2018年1月10日開始，歷時91天。

原告方又指，關文渭和何麗明為了獲得更多收入，拖延審訊，如兩人當時向辯方專家，問及不少與案不相關的問題；關拒絕把案件收窄為法律爭議；何麗明則多番打斷Thapa Kamala和辯方專家的作供。此外，何麗明濫用司法權力，對Thapa Kamala和其律師團隊存有偏見，例如何麗明曾經要求Thapa Kamala交出100元保釋金，但她未有相關權力。

指事件嚴重損害其專業聲譽

Thapa Kamala最終被裁定罪名不成立，惟關文渭隨即申請，要求兩名原告支付因浪費而造成的訟費。而何麗明最終判兩名原告，分別需支付29.6萬和32.5萬元訟費，即合共62.1萬元。在上訴後，該訟費命令被撤銷。

原告方指，事件嚴重損害其專業聲譽，亦令他們飽受困擾。他們亦需就何麗明的訟費命令，提出上訴，衍生更多的訟費。此外，原告方指何麗明在公開法庭侮辱他們，如稱呼他們為「good boy」。原告要求四名被告，就加重損害賠償和懲罰性損害賠償等，向原告賠償合共2140萬元。

案件編號：HCA1900/2025