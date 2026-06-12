KOL女實習醫生遭解僱　港大醫學院尊重決定　正進行適合執業評估

明愛醫院一名KOL女實習醫生Angel被揭發行為不當，包括違規用X光機為自己照膝頭；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，她今日（12日）遭醫管局即時解僱，同日被警方以涉嫌不誠實使用電腦罪名拘捕。



港大醫學院今晚亦回應指，得知一名實習醫生被解僱的消息，尊重醫管局作為該實習醫生的僱主的決定 。醫學院亦已在最短時間內啟動香港大學的既定機制，獨立進行該實習醫生的「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估 。如果證實其執業能力不達標，醫學院將依機制規定適時向香港醫務委員會呈交評估報告 。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，該頻道已清空。

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

涉事的女實習醫生姓黎、洋名Angel，被揭涉及多次行為不當，包括在明愛醫院實習期間，違規用X光機為自己照膝頭；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄；要求正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她之前實習的律敦治醫院幫忙。

涉違反醫生專業操守 對病人私隱構成損害

醫管局早前表示，已採取行動即時解僱該名實習醫生，調查委員會認為該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及未有忠實依從指示履行醫療程序。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

港大醫學院強調重視醫科學生在實習前全面理解醫療專業守則、掌握專業知識及具備相關基礎能力。（資料圖片）

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）