KOL女實習醫生︱涉不誠實使用電腦 通宵扣查今押到明愛醫院搜證
撰文：翁鈺輝
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明愛醫院一名KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，醫管局早前報案處理並於周五（12日）即時將她解僱。警方接手調查後亦於同日晚上在深水埗區拘捕該名24歲女子，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」；經通宵扣查後，今日（13日）中午，警方押解被捕女子，在其兩名代表律師陪同下到明愛醫院搜證，逗留約半小時離開，由醫院返回警署。
現場所見，被捕人戴上口罩，未有被鎖上手扣，亦不見警員檢走文件。
警方昨日表示，接獲相關機構轉介，指懷疑有職員在今年5月13日至14日在未經授權情況下閱覽病人個人資料，案件由深水埗警區重案組第三隊接手調查。
涉事的女實習醫生姓黎、洋名Angel，被揭涉及多次行為不當，包括違規用X光機為自己照膝頭；要求正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫忙；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局早前表示已報案處理，並已解僱該名實習醫生，及暫停屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。
涉違反醫生專業操守 對病人私隱構成損害
醫管局較早前表示，周五（12日）已即時解僱該名實習醫生，調查委員會認為，該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及未有忠實依從指示履行醫療程序。
醫管局指，已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。
醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責。
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