KOL女實習醫生被揭行為不當遭醫管局解僱　涉違反專業操守及誠信

明愛醫院一名KOL女實習醫生Angel被揭發多次行為不當，包括違規用X光機為自己照膝頭；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，早前遭醫管局暫停臨床工作。醫管局今日（12日）表示，該名實習醫生涉違反醫生應有專業操守及誠信，亦對病人私隱及專業保密構成損害，已採取行動即時解僱該名實習醫生。



醫管局表示，會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，該頻道已清空。

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

涉事的女實習醫生姓黎、洋名Angel，被揭涉及多次行為不當，包括違規用X光機為自己照膝頭；要求正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫忙；擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局早前表示，已暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。

涉違反醫生專業操守 對病人私隱構成損害

醫管局最新表示，知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會嚴肅跟進事件。委員會已經完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局今日（12日）已採取行動即時解僱該名實習醫生。

委員會在調查過程中，先後會見該名實習醫生及相關醫護人員，亦已詳細檢視不同的證據，包括臨床及電腦系統紀錄等。委員會認為，該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及未有忠實依從指示履行醫療程序。

明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室。（資料圖片）

醫管局繼續調查 如其他醫生涉不當行為將嚴肅處理

醫管局指，已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。

醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責。

港大醫學院強調重視醫科學生在實習前全面理解醫療專業守則、掌握專業知識及具備相關基礎能力。（資料圖片）

港大醫學院：按照大學既定程序嚴肅跟進 對任何不當零容忍

港大醫學院早前回覆《香港01》查詢指，高度關注事件，將按照大學既定程序採取適當行動，如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重的情況，會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。

醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。（資料圖片）

涉事女實習醫生曾在律敦治醫院實習，期間曾召在屯門醫院的醫生男友跨院幫忙肛門直腸鏡檢查。（資料圖片）