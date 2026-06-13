兩歲童染甲型禽流感　漁護署：無需殺雞　衞生署：大流行風險低

一名兩歲男童近日確診甲型禽流感（H9），他本月初曾兩度往禾輋街市，在售賣活雞檔口逗留，並觸摸周遭環境。漁護署回覆查詢表示，甲型禽流感屬低致病性禽流感，無需撲殺雞隻，目前亦沒有證據顯示個案與本地雞場有關。衞生署指，甲型禽流感屬於禽鳥的風土病，該病毒未具備在人類之間作持續傳播的能力，中心評估本地禽流感出現大流行的風險仍維持在低水平。衞生防護中心已發信提醒全港醫生，有關甲型禽流感的最新情況，呼籲提高警覺和呈報任何懷疑個案。



漁護署：無證據顯示個案與本地雞場有關

漁護署今日回覆《香港01》查詢時表示，甲型禽流感屬低致病性禽流感，家禽感染後症狀輕微，死亡率低，無需撲殺雞隻。就是次個案，漁護署持續與衞生防護中心保持緊密聯繫，目前沒有證據顯示個案與本地雞場有關。

該名男童居於沙田區，署方指，是次個案的住所3公里範圍內並沒有雞場，會繼續密切監察所有本地雞場，並提醒農戶提高警覺，及加強生物保安措施。

漁護署重申，一直嚴格監管本地雞場的動物健康，及生物保安狀況，並落實一系列禽流感監測及防控措施，包括強制所有本地雞場的雞隻接種高致病性禽流感疫苗、恆常抽取雞隻及環境樣本作禽流感檢測，及監察農戶妥善執行生物保安規條等。

正為病毒進行全基因排序及分析 了解有否基因變異

衞生署則表示，衞生防護中心正為病人的病毒進行全基因排序及分析，以了解該病毒有否出現特殊的基因變異情況，導致與過往一直存在的甲型禽流感有不同的特性。

另外，中心已聯同食環署及漁護署採取相應的防控措施，包括對與患者有密切接觸或共同暴露人士做醫學監測、作流行病學調查，和消毒相關環境。

衞生署：甲型禽流感屬禽鳥風土病 未具在人類間作持續傳播能力

該署又稱，是次涉及的病毒株為低致病性的甲型禽流感，而以往本地的相關部門的恆常禽流感監測數據顯示，甲型禽流感不時會在本地家禽農場，及零售街市的環境樣本中被驗出呈陽性，屬於禽鳥的風土病。而甲型禽流感不會導致禽鳥死亡，它可以在禽鳥體內存在而不影響禽鳥的健康，加上亦沒有出現人傳人的情況，故此現時毋須撲殺家禽。

該署續指，甲型禽流感未具備在人類之間作持續傳播的能力，中心評估上述個案的發現，並未改變現時的風險，本地禽流感出現大流行的風險仍維持在低水平，而政府「流感大流行應變計劃」的應變級別繼續維持在「戒備」級別。

已發信通知全港醫生提高警覺

該署補充因應是次個案，中心會繼續加強各項監測工作，並已發信通知全港醫生提高警覺。中心提醒醫生，若發現病人出現流感樣病徵並曾有家禽接觸史，應即時為其安排流感檢測；如化驗結果顯示為甲型流感，但對常見的季節性流感（即H1及H3）呈陰性反應，必須盡快將樣本送交公共衞生化驗服務處作進一步化驗。

「合利雞鴨」檔口後仍然開放。（鄧倩螢攝）

涉事沙田禾輋街市雞檔標示出售本地研發的「嘉美雞」。有在本港批發「嘉美雞」的代理商稱，近日有漁護署人員到雞場抽樣化驗，他坦言擔心香港再度爆發禽流感，或影響生意， 但相信當局會嚴肅處理。

記者今午亦到長沙灣臨時家禽批發市場視察，現場未見雞隻，有清潔工指通常批發商於深夜時段運送雞隻，批發市場亦會每日清潔。