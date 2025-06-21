430萬張電話儲值卡未符實名制要求被拒　商經局年內擬修例禁轉售

【電話卡／儲值卡／太空卡／實名制／身份證／電騙】電話卡實名登記制自2023年全面實施，不過相關電騙罪行仍然活躍，實名登記制成效受質疑。《香港01》周五（20日）報道，有青年因遺失舊版身份證，被盜用身份登記「太空卡」而三度被捕。



商務及經濟發展局局長丘應樺接受香港電台《上任三周年》訪問時指，電話卡實名登記實施兩年、至少有430萬張電話儲值卡未符合登記要求而被拒絕登記，電訊商亦取消約320萬張未合規的儲值卡登記紀錄，相關詐騙個案數字有減少。



電話卡實名登記制自2023年全面實施。（夏家朗攝）

有青年因遺失舊版身份證，被盜用身份登記「太空卡」而三度被捕。（馬楚烽攝）

有青年因遺失舊版身份證，被盜用身份登記「太空卡」而三度被捕。（馬楚烽攝）

丘應樺指，商經局計劃今年內就「電話智能卡實名登記制」向立法會提交修例建議，當中包括提出禁止轉售已實名登記的電話卡等。丘應樺表示，電話卡實名登記全面實施兩年，至少有430萬張電話儲值卡未能提供符合登記要求而被拒絕登記，電訊商亦取消約320萬張未合規的電話儲值卡登記紀錄，相關詐騙個案數字有所減少。

丘應樺指，商經局計劃今年內就「電話智能卡實名登記制」向立法會提交修例建議，當中包括提出禁止轉售已實名登記的電話卡等。（梁鵬威攝）

至於以「#」號開頭的「短訊發送人登記制」，原意是協助市民識別短訊發送人的身份，從而提高短訊的可信度，並降低市民受詐騙短訊影響的風險。

不過早前有人涉嫌利用非法無線電干擾器，假扮「#」號開頭的短訊，因企圖騙取信用卡資料被捕。丘應樺認為科技日新月異，政府推出措施協助防騙，市民亦要提高警覺，如有需要應報警求助。