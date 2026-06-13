柴灣公屋閘與門鎖位相反　準戶主︰冀更改鐵閘方向或改裝舊式摺閘

撰文：歐陽德浩
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柴灣環翠邨準住戶吳小姐上周一（8日）在網上發文指，早前收樓後發現單位的鐵閘與木門開鎖方向相反，即進屋前需將鐵閘推到最盡，再伸手在鐵閘與木門之間的隙縫中開鎖，前後需數分鐘，繼而揭發該刁難居民的設計，或已存在多條公共屋邨30多年，引起社會關注。房署上周五（12日）回應指，為租戶提供多項改善方案，包括調整大門開啟方向、優化大門設計或按居民意願移除鐵閘，費用會由署方承擔。

就房署提供的方案，吳小姐向《香港01》表示，不會移除鐵閘，只希望更改鐵閘的方向。雖然以房屋署的說法，更改鐵閘會縮窄單位門口的進出闊度，但她認為不影響日常進出，至於後備方案是更換成舊式公屋摺閘，甚至仿傚其他住戶不鎖木門。裝修學院校長鄧世民則形容房署死撐，他指︰「個（鐵閘）框左面定右面都係用咁多位，又點會影響公共設施呢？」

房屋署以柴灣環翠邨怡翠樓08室的單位為例，詳細拆解其鐵閘和木門鎖位安裝反方向原因。(房屋署提供)

房署周五回應︰柴灣環翠邨設計舊　逼不得已改變鐵閘方向

房屋署上周五（12日）回應指，像柴灣環翠邨這類1980年代設計的舊屋邨，在走廊轉角或走廊盡頭的單位安裝鐵閘時，須同時兼顧公共走廊闊度；設施喉管分布；毗鄰單位的牆身、鐵閘、電錶箱及煤氣錶等因素，逼不得已改變鐵閘的方向。

房屋署又以柴灣環翠邨怡翠樓08室單位為例（見圖）來拆解，指該單位正位處走廊盡頭，大門右邊緊貼走廊牆身邊緣，牆身頂部設有公共設施，左邊則與毗鄰單位大門相隔一幅狹窄且帶有喉管的牆身，外部可供正常安裝鐵閘的空變得非常局限。

從事主吳小姐提供的影片可見，如需打開木門，需將手攝進鐵閘與木門之間的罅隙，而罅隙闊度僅約一個拳頭大小。（受訪者提供）

事主不願移除鐵閘　但接受更換成舊式公屋摺閘

事主吳小姐上周六（13日）向《香港01》表示，剛剛收到民建聯東區區議員林永晟派發的紙本問卷，合共有三條問題，包括了解平時開門是否不便、會否想更換鐵閘及木門，以及留下其他意見。

吳小姐又指，不會移除鐵閘，只希望更改鐵閘的方向，木門則維持不變，而鐵閘的開鎖方向，由左向右改為由右向左，雖然以房屋署的說法，更改鐵閘會縮窄單位門口的進出闊度，但她認為不影響日常進出，反而木門推開後靠近牆邊更為方便。

吳小姐並指，若不能更改鐵閘的方向，希望可更換成舊式公屋摺閘，可輕鬆從閘外伸手進木門開鎖，惟若房屋署不願提供摺閘，則可能仿傚其他住戶不鎖木門，待無人在家時才鎖木門。

裝修學院校長鄧世民認為，房屋署的回應在「死雞撐每飯蓋」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

裝修學院校長舉兩點指出房署「死撐」

裝修學院校長鄧世民表示，房屋署的回應在「死撐」，認為署方以複雜的措辭試圖混淆視聽，因他不理解安裝相反方向的鐵閘，為何會縮窄單位門口的進出闊度，也不明白對公共設施帶來什麼影響。「你個（鐵閘）框左面定右面都係用咁多位，又點會影響公共設施呢？」

鄧世民又指，即使退一萬步，房屋署所言非虛，鐵閘必須由右向左的方向打開，然而木門的門鎖也可繼續放在右邊。他解釋，雖然木門推開後不再靠近單位的牆邊，但住戶可購置儲物櫃放在門口旁邊，變成一個自製玄關。

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