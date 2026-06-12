柴灣公屋閘門鎖位相反　房署：可按住戶意願拆閘或改大門開啟方向

柴灣環翠邨一位準住戶於周一（8日）在網上討論區提出疑問，指早前收樓後，發現單位鐵閘與大門鎖位位置相反，指開門時需將鐵閘推到最盡，再伸手在閘與門之間的有限空間開鎖，前後需數分鐘，沒料竟引來多人留言，揭發原來是涉及多條公共屋邨存在了可能長達30年的刁難居民設計，引起社會關注。



房屋署今晚（12日）回覆表示，留意到有居民反映有關安裝方式對其日常使用造成不便，已即時進行檢討，並決定因應住戶的具體訴求及意願，為租戶提供多項改善方案，包括調整大門開啟方向、優化大門設計或按居民意願移除鐵閘，相關的工程費用會由署方承擔。



近日有市民在網上發文，並附圖指獲派的公屋單位鐵閘疑裝錯方向，門鎖位置與木門門鎖位置左右相反，以致想入屋時「開到隻手抽晒筋都開唔到」。（Jö Jö Ńg@公屋討論區 - 香港facebook群組）

有市民周一（8日）在網上分享圖片，可見其單位鐵閘與木門的門鎖方向左右相反，並指開了鐵閘便開不了門，事主形容「開到隻手抽晒筋都開唔到」。

房署稱即時檢討：可按住戶意願拆閘、改大門開啟方向或優化大門設計

就有關情況，房屋署今晚（12日）回覆表示，留意到近日有居民反映有關安裝方式對其日常使用造成不便，已即時進行檢討，並決定因應住戶的具體訴求及意願，在符合《消防條例》及技術可行的基礎下，為租戶提供多項改善方案，包括調整大門開啟方向、優化大門設計或按居民意願移除鐵閘。

房署又指，理解租戶對有關選項會有不同考慮，各屋邨辦事處人員會盡快聯絡有關租戶，向他們清楚解釋有關選項，讓租戶選出心水選擇，並協助他們落實最切合其需要的改善措施，相關的工程費用會由署方承擔。

圖文拆解刁鑽設計 為遷就公共走廊闊度、設施喉管分布、毗鄰單位牆身等

至於為何有如此刁鑽設計，房署解釋指，公共租住屋邨單位主要採用趟閘或摺閘，在絕大多數情況下，木門鎖與鐵閘開口的位置均會設於同一側。然而，像柴灣環翠邨這類80年代設計的舊屋邨，在走廊轉角或走廊盡頭的單位安裝鐵閘時，須同時兼顧公共走廊闊度、設施喉管分布，及毗鄰單位的牆身、鐵閘、電錶箱及煤氣錶等因素，逼不得已改變鐵閘開口的方向，因此鐵閘鎖與木門鎖位置相反。

就該類獨特的情況，署方及後在更換新款鐵閘時已在摺閘與大門之間盡量預留空間，以減少對住戶使用鑰匙開關大門時所造成的不便。

房屋署以柴灣環翠邨怡翠樓08室的單位為例，詳細拆解其鐵閘和木門鎖位安裝反方向原因。(房屋署提供)

房署以柴灣環翠邨怡翠樓08室單位為例（見圖）來拆解，指該單位位處走廊盡頭，大門右邊緊貼走廊牆身邊緣，牆身頂部亦設有公共設施，左邊則與毗鄰單位大門相隔一幅狹窄並帶有喉管的牆身，外部可供正常安裝鐵閘的空間變得非常局限。

此外，柴灣環翠邨怡翠樓的大門向室內推開後，門背會貼近單位的窗戶位置，佔用的室內空間較少，更便利租戶擺放家具。當年在各種限制下，房屋署便採用了現時大家見到的安裝方式。

至於現時新建屋邨設計，已經將鐵閘設計為趟閘，並有足夠空間讓鐵閘趟開；在一般可行情況下，鐵閘和單位大門是在同一方向打開。而在特別情況下，鐵閘完全趟開後亦不會阻擋單位大門門鎖位置，無阻居民進出單位。

從事主吳小姐提供的影片可見，如需打開木門，需將手攝進鐵閘與木門之間的罅隙，而罅隙闊度僅約一個拳頭大小。（受訪者提供）