黎家盈｜孫東：料一、兩個月後安排與社會各界通話 港澳辦正協調
撰文：陶嘉心
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首名港產太空人黎家盈正隨神舟二十三號，於中國太空站執行任務。創新科技及工業局局長孫東今日（14日）表示，社會各界反響非常熱烈，港澳辦正協調黎家盈與社會各界通話、預計約一、兩個月後能實現。
創新科技及工業局局長孫東今日（14日）在電台節目《政好星期天》表示，2022年國家首次在港澳地區選拔載荷專家時反應熱烈，香港共有120多人報名。他曾親自面試當中約80人，並從中推薦40人，最終國家經過初選和複選後，定選2人，挑選了黎家盈。
孫東指，印象中黎家盈説話不多，性格平穩，表現得體，既謙虛亦隱藏智慧，並指黎家盈的普通話「進步神速」，綜合素質非常全面。
智庫團體、同事等都希望與黎家盈通話
孫東又透露，港澳辦正與中國載人航天工程辦公室商討安排黎家盈與市民對話，爭取在不久的將來，約一、兩個月後實現。他又指，當局原本計劃只安排學生與黎家盈對話，但社會各界反響非常熱烈，青年、智庫團體及黎家盈的同事，都希望與她通話。當局正加緊協調，他強調「一定給大家一個滿意的安排」。
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