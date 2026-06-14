兩歲男童染甲型禽流感　關日華：遠觀家禽即可　若接觸應立即洗手

一名兩歲男童染禽流感，月初曾兩度到沙田禾輋街市觀看家禽。亞洲兒童傳染病學會會長、香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華今日（14日）在電台節目表示，雖然家長帶小朋友到街市了解是出於良好本意，但亦應遠觀，避免他們接觸活家禽，若有接觸立即洗手。他又提醒，買家禽回家後烹調也應避免徒手觸摸，要煮熟才食用。



亞洲兒童傳染病學會會長、香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華。（資料圖片）

臨近暑假，關日華提醒，家長攜子女出遊前應了解外地有否任何疫情，提早接種相關疫苗；以亞洲地區為例，要留意溫度和蚊患。他表示，登革熱已出現本土個案，即使不外遊也要防蚊，例如用蚊怕水、清理家居積水等。

籲孕婦接種百日咳疫苗

他又指，百日咳初期病徵似似普通流感，其後會出現嚴重咳嗽期，病人會持續咳嗽一段長時間，甚至會引致死亡。他說，目前孕婦接種百日咳疫苗的比率不高，呼籲盡快接種，以保護嬰兒；同時，平日也要多做運動，提高抵抗力。

提及新冠疫情後出現不同病毒，他則指未來國際間應增強資訊交流，相信可以提升各地預防病毒的成效。