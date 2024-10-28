藍田麗港城三房遺產貨625萬沽 因一個缺點低估價平賣！呎價僅9千
撰文：李明珠
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樓價輕微回暖，不過部分有缺陷的單位則以低價成交。藍田麗港城一伙三房遺產單位最新以625萬元沽出，呎價約9,098元，險守九千元關口，低市價逾一成。
市場消息表示，該單位為麗港城2座中層D室，實用面積687平方呎，屬三房套間隔。
據悉，單位為遺產貨，印度籍業主早於2年前叫價750萬元放盤，但因疫情期間無法辦理死亡証及遺產承辦，因此難以售出單位。單位期間亦持續下調叫價，最終近日獲新買家議價以625萬元沽出，累減125萬元或17%，折合呎價約9,098元。
↓↓麗港城2座中層D室↓↓
單位長期丟空有異味、低估價12%放售
代理透露，由於業主為外籍人士，單位長期丟空，無人進行清潔，室內有一定異味；故價格有所折讓。
根據滙豐及中銀網上銀行估價顯示，單位估值分別為714萬元及705萬元，是次成交價較估價低11.3%至12.5%。
至於，原業主於2005年4月以292萬元買入單位，19年間單位帳面升值333萬元或約1.1倍。
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