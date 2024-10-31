麗港城三房銀主盤　樓市高位加按9球　賣完唔夠還財仔、破產收場

銀主盤積存量高企，銀主減價加快去貨速度。藍田麗港城一伙三房單位新近以725萬元成交，呎價9,692元，低於1萬元關口。據悉，原業主於2020年曾抵押單位借貸980萬元，現被銀主沒收並放售單位後，仍然不足夠償還全部欠款，即出現「資不抵債」的情況。



港聯置業執行董事方健勝表示，該單位為麗港城3期38座低層H室，實用面積748平方呎，三房間隔，望半海景及半泳池景觀。單位為銀主盤，最初於去年叫價900萬元放售，其後銀主一直下調叫價，最終於近日減至725萬元沽出，累減19%，折合呎價9,692元。

↓↓麗港城3期38座低層H室↓↓

2020年加按980萬貸款、售出單位仍不夠償還欠債

資料顯示，原業主於2018年起開始抵押單位借貸，第一次為向及時雨借款500萬元，其後再於2020年向康業借款980萬元。在今年2024年1月申請破產，物業被接管。

原業主今年初破產收場

惟最終無力償還貸款，單位遭康業沒收，淪為銀主盤。不過，按最新成交價計算，單位即使變賣後仍不足夠償還欠債，料原業主需要再繼續償還剩餘255萬元的債務。

原業主早於1995年以467萬買入單位，29年後單位帳面升值258萬元或55%。