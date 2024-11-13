麗港城兩房450萬超低價　呎價僅8千　重返2013年原來另有隱情

樓價輕微回暖，不過部分藍籌屋苑移民盤錄得震撼低價。藍田麗港城一伙兩房單位新近以450萬元成交，呎價僅8,704元，重返2013年水平。原業主於11年前買入單位，帳面僅賺12萬元離場，升幅不足3%。



市場消息表示，該單位為麗港城1期17座極低層單位，實用面積517平方呎，兩房間隔。據悉，原業主已放盤約4個月，因即將移民急於放售單位，近日再度下調單位價格，最終以450萬元易手，折合呎價僅8,704元。

↓↓麗港城1期17座極低層單位↓↓

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受鄰座事故影響、樓價重返2013年水平

代理指，是次單位屬平價成交，重返屋苑2013年水平，較近期同類單位市價有1至2成的折讓。他透露，原因除了因業主移民急放外，還受到鄰座的事故單位影響。

據悉，去年3月的時候，位處屋苑鄰座有一名男住戶從高處墮下，並倒斃於平台上。而由於該兩座的平台為相連，即使單位並非事故單位，不少區内買家仍有顧慮，導致樓價大打折扣。

持貨11年僅賺14萬走

原業主則於2013年以438萬元買入單位，持貨11年，帳面僅獲利12萬元，單位輕微升值約2.7%。