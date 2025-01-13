藍田麗港城開齋　三房天台戶805萬蝕沽　一個缺陷5年貶值18%

藍籌屋苑成交持續。藍田麗港城最新錄得今年首宗成交，一伙三房連天台單位最新以805萬元沽出，呎價約11,718元。原業主於5年前買入，帳面蝕讓約183萬元離場，單位貶值近2成。



市場消息指，該單位為麗港城14座頂層連天台戶，實用面積687平方呎，三房套間隔，連581平方呎天台。據悉，單位原有租戶使用，不過將於本月中搬出。於是單位最新加速減價以805萬元沽出，折合呎價11,718元。

藍田麗港城。

有漏水問題、呎價較同類天台戶低逾1成

代理透露，由於單位有漏水問題，原業主買入後一直作出租用途，每月租金約22,000元。參考屋苑近期同類天台戶成交，一伙實用面積748平方呎大三房，於去年以986萬元成交，呎價13,181元。即是次單位呎價較同類低出約11%。

原業主於2020年9月以988萬元購入單位，其後曾於2021年以995萬元進行內部轉讓。最新轉手帳面蝕讓約183萬元，持貨5年單位貶值18.5%。