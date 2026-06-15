$5000晚五星酒店浴室瀉水　擾客清夢只送香檳　消委會介入始賠償

旅客訪港、特別是內地客，是帶動本港酒店及住宿需求的重要元素，但同時與酒店及賓館相關的投訴亦增多。消委會今日（15日）公布新一期《選擇》月刊，今年首5個月本港共接獲466宗有關本地酒店及住宿的投訴，過去一年則共收1048宗。



有訪港旅客花費2萬元港幣，在一間五星級酒店預訂了兩間套房兩晚，惟其中一間房間浴室天花板嚴重漏水。涉事旅客隨後先後向預訂平台及消委會投訴，酒店已聯絡對方並作賠償，獲對方接受。



有消委會今日（15日）公布新一期《選擇》月刊，今年首5個月本港共接獲466宗有關本地酒店及住宿的投訴，過去一年則共收1048宗。圖非涉事酒店。（資料圖片/高仲明攝）

假天花不斷滴水影響睡眠質素

岳女士與3名朋友一同到港旅行，在一間五星級酒店預訂了兩間套房，共住兩晚，需支付港幣共2萬元，即每晚每房約5000元。入住當晚凌晨，岳女士房間的浴室天花板忽然出現嚴重漏水，假天花不斷滴水，影響其睡眠質素。

酒店人員打開假天花積水傾瀉而下

第二日上午，她向酒店前台職員反映事件，酒店安排工程人員到場檢查及維修，對方打開假天花後，積水傾瀉而下。

酒店職員錯誤致電同行朋友跟進投訴 酒店初只贈送一瓶香檳表達歉意

岳女士透過預訂平台投訴，平台稱酒店會聯絡她跟進事件。然而酒店職員卻錯誤致電同行朋友入住的房間，其後酒店再向岳女士贈送一瓶香檳表達歉意。岳女士拒絕接受並退回，她認為房間浴室嚴重漏水反映房間質素有問題，服務亦有欠專業，未能符合對5星級酒店的期望，於是向消委會投訴。

消委會隨後聯絡該酒店，對方指接獲消委會轉介後，已主動聯絡岳女士並作賠償，獲對方接受。