消委會夾公仔機｜花$200夾出包裝盒　台主稱僅裝飾　收投訴後退款

【消委會／夾公仔機】消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，分享夾公仔機相關投訴個案。有家長花費200元嘗試40次後，成功夾出一個包裝紙盒，台主表示紙盒僅為機台的背景裝飾，並非獎品，不能憑盒換獎。投訴人不滿並向消委會投訴，認為盒身沒有標示是空盒或僅作裝飾用途。店主回應指，明白包裝盒容易令人誤會，已向曾小姐致歉，並全數退回200元遊戲金額。



消委會6月15日發布《選擇》月刊第596期，其中一篇文章講述消費者投訴夾仔機的個案。（消委會圖片）

投訴人指盒身沒有標示為空盒或裝飾用途

投訴人曾小姐與兩名小朋友到A夾公仔機店玩樂，其中一部夾公仔機的禮物為迷你玩具行李箱，遊戲每局收費5元。該行李箱玩具擺放在機台的中間位置，靠邊位置則擺放該款玩具的包裝紙盒。小朋友們因被玩具吸引不斷試夾，期望成功贏取獎品，最終曾小姐花了200元，即嘗試40次後，終於成功夾出一個包裝紙盒。

由於盒身沒有標示為空盒或指明僅作裝飾用途，曾小姐以為盒內裝着玩具，但打開紙盒後發現空無一物。曾小姐隨即根據夾公仔機上張貼的聯絡資料，透過通訊軟件聯絡台主，查詢紙盒換領玩具的方法，惟台主表示紙盒只是機台的裝飾品，並非獎品，不能憑盒換獎。

消委會指，夾公仔機相關投訴個案，在過去3年有顯著升幅。由2023年共接獲16宗，至2024年升至49宗，2025年更大增至138宗，情況令人關注。（資料圖片）

夾仔仔機店向事主致歉 退回遊戲金額200元

曾小姐不滿A夾公仔機店的做法，認為盒中並沒有清楚標示涉事紙盒為裝飾品，加上紙盒並非透明設計，相信一般消費者也會認為盒內裝有玩具。她又指花了大量時間及金錢，結果只獲得一個空盒，小朋友的失望可想而知，因此向消委會作出投訴。

消委會聯絡A夾公仔機店，店主表示在接獲消委會的通知後，已直接聯絡曾小姐，亦明白包裝盒作裝飾品的方法容易令人產生誤會，因而就事件向曾小姐致歉，並安排退回遊戲金額共200元，最後個案得以順利解決。