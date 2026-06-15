消委會夾公仔機｜花$200夾出包裝盒 台主稱僅裝飾 收投訴後退款
撰文：歐陽德浩
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【消委會／夾公仔機】消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，分享夾公仔機相關投訴個案。有家長花費200元嘗試40次後，成功夾出一個包裝紙盒，台主表示紙盒僅為機台的背景裝飾，並非獎品，不能憑盒換獎。投訴人不滿並向消委會投訴，認為盒身沒有標示是空盒或僅作裝飾用途。店主回應指，明白包裝盒容易令人誤會，已向曾小姐致歉，並全數退回200元遊戲金額。
投訴人指盒身沒有標示為空盒或裝飾用途
投訴人曾小姐與兩名小朋友到A夾公仔機店玩樂，其中一部夾公仔機的禮物為迷你玩具行李箱，遊戲每局收費5元。該行李箱玩具擺放在機台的中間位置，靠邊位置則擺放該款玩具的包裝紙盒。小朋友們因被玩具吸引不斷試夾，期望成功贏取獎品，最終曾小姐花了200元，即嘗試40次後，終於成功夾出一個包裝紙盒。
由於盒身沒有標示為空盒或指明僅作裝飾用途，曾小姐以為盒內裝着玩具，但打開紙盒後發現空無一物。曾小姐隨即根據夾公仔機上張貼的聯絡資料，透過通訊軟件聯絡台主，查詢紙盒換領玩具的方法，惟台主表示紙盒只是機台的裝飾品，並非獎品，不能憑盒換獎。
夾仔仔機店向事主致歉 退回遊戲金額200元
曾小姐不滿A夾公仔機店的做法，認為盒中並沒有清楚標示涉事紙盒為裝飾品，加上紙盒並非透明設計，相信一般消費者也會認為盒內裝有玩具。她又指花了大量時間及金錢，結果只獲得一個空盒，小朋友的失望可想而知，因此向消委會作出投訴。
消委會聯絡A夾公仔機店，店主表示在接獲消委會的通知後，已直接聯絡曾小姐，亦明白包裝盒作裝飾品的方法容易令人產生誤會，因而就事件向曾小姐致歉，並安排退回遊戲金額共200元，最後個案得以順利解決。
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