中大展出150件乾隆文物　研究員冀觀眾深度了解

中文大學文物館現正舉辦「機暇寶笈：懷海堂藏贈乾隆文物」，即日（15日）至10月18日向公眾開放，展館分為六個單元，展出超過150件乾隆時期珍品，市民可在展中一覽貴重的「萬代如意瓶」 。



石刻以黑底白字雕出，畫象以銅板雕出，可見當時把不同技術結合（陳巧恩攝）

中大副研究員童宇：特別貴重 睇得出互相學習

童宇指「萬代如意瓶」價值不菲，可從設計風格得知清代設計理念，會互相學習不同材質的器皿，例如「萬代如意瓶」是一件瓷器，但可以從外觀留意到銅器的特點，接駁位凸起環著器皿，是銅器防止裂開的加強特點，亦可反映宮廷特色。

平定西域戰圖由法國製造，歷時12年由宮廷畫家朗世寧起稿，運回中國後乾隆裁走外國人的簽名，再在上方空位提御詩。清代的畫作由以往木刻和石刻，慢慢進化為銅板畫，可以猜想到乾隆喜愛西方銅板畫技術，希望引進中國取代木刻。

「平定台灣戰圖」是一幅在中國製造的銅板畫。（陳巧恩攝）

主題代表乾隆皇帝在空閒時間創作文物

館方提到是次展覽的主題「機暇寶笈」中「機暇」的意思是皇帝日理萬機在空閒時創作文化產物，「笈」在古時是指書箱，代表展出的都是具歷史價值，而且珍貴的文件。

館方表示，中大師生會是這個展覽的主要觀眾，希望9月開學後中大師生可多到訪。在暑期中，官方希望吸引更多教育機構和非牟利機構組團參觀亦會聯乘暑期遊學團到文物館參觀。

中大副研究員童宇帶領記者遊覽展館（陳巧恩攝）

童宇最後指作為一所大學的文物館，重視研究，觀眾可留意到是次展覽對年份和檔案皆有準確的判斷，亦從中分析乾隆皇帝的喜惡和修改的內容，希望參觀者不只是「靚呀靚呀，咁就算啦」，而是深度了解200多年前的文化。