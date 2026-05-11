約260萬件中國文物流落在法國　敦煌文物、圓明園珍寶終可回家？

5月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）頒佈關於歸還非法所獲文物的法律。法案允許在符合歸還條件的情況下，將1815年至1972年間法國以偷盜、掠奪等方式所得的外國文物，從「公共領域」中「移出」，從而簡化歸還程序。同時，法案對可歸還文物的認定標準及歸還流程設定了一系列限制條件。



據悉，該法案適用範圍為1815年至1972年期間，法國以偷盜、掠奪等非法方式所得的外國文物。而中國有近1700萬件文物流失海外，僅法國就藏有約260萬件來自圓明園、敦煌等地的文物。



法國總統馬克龍向法國前屬地貝寧歸還文物，兌現他選舉前許下的承諾。（路透社）

260萬件中國文物流失法國

據《齊魯晚報》報道，據中國文物學會此前統計，從1840年鴉片戰爭以來，因戰爭、不正當貿易等原因，超過1000萬件中國文物流失到歐美、日本和東南亞等國家及地區。

其中，法國是僅次於英國收藏中國文物數量最多的國家，羅浮宮（Louvre）、吉美博物館（Musée Guimet）、楓丹白露宮（Château de Fontainebleau）等公立機構收藏的中國文物總量約260萬件，其中90%以上為近代殖民時期非法獲得。

英國收藏的中國文物數量居首，僅大英博物館就達2.3萬件之多。圖為大英博物館（getty images）

以羅浮宮博物館為例，曾收藏中國文物3萬多件，僅原始社會的彩陶器、商周青銅器、瓷器等就有6000餘件（後將兩河流域及伊斯蘭文明以外的亞洲文物轉至吉美博物館）；法國國立圖書館收藏敦煌文物1萬多件，其中不乏唐拓本這樣的稀世珍品；楓丹白露宮收藏的圓明園珍寶最多有1000餘件。

2026年1月14日，法國巴黎，遊客排隊參觀羅浮宮博物館（Louvre Museum）。（Getty）

敦煌精華遺珍藏於法國

1908年，法國人伯希和（Paul Eugène Pelliot）與敦煌藏經洞發現者、道士王圓籙達成交易，得以進洞數周「翻閱了每一張紙片」。作為漢學家的伯希和攫取了整個遺存中最精華的部分，共計7000餘件。

後世公認，現存敦煌遺書中，伯希和所得雖非最多，文本和考古價值卻最高。據《澎湃新聞》報道，法藏敦煌文獻圖經、帳歷、占卜文書、法律文書等，反映了社會經濟生活的面貌，非漢語文書語言種類亦非常豐富。

唐太宗《溫泉銘》、柳公權書《金剛經》拓本、歐陽詢書法拓本等書法作品，紙本繪畫、木牌畫、絹本畫等精美繪畫，也體現了極高的藝術價值。

值得肯定的是，近幾年來，法藏敦煌文獻通過高清數碼化、圖錄出版、國際合作項目等向學界開放，這一進程被視為是敦煌文物和文獻的「數碼化回歸」。

擁有一百多年歷史的吉美博物館，館藏的中國古代文物有2萬餘件，時間跨度從7000年前的新石器時代一直到18世紀的清朝，幾乎涵蓋了整個中華文明史。其中敦煌文物是極為重要的部分。

吉美博物館（Musée Guimet）。（吉美博物館官網截圖）

據統計，吉美博物館藏有伯希和帶回的敦煌繪畫220卷、木雕21件以及絲錦和竹編經帙等，其餘的敦煌文書現藏於法國國家圖書館。其中《阿彌陀西方淨土變》絹畫是8世紀的作品，被認為是描述極樂世界最早的一件畫作。

中國古代墓葬陶俑是吉美博物館珍貴藏品的另一主體。世界上現存最大的動物形尊，商末周初時期象尊或稱卡蒙多象尊 (Éléphant Camondo) 亦被收入其中。

世界上現存最大的動物形尊，商末周初時期象尊亦被收入吉美博物館中。（齊魯晚報）

楓丹白露宮收藏千餘件圓明園文物 2015年15件遭竊

圓明園這批劫掠的文物屬於法案規定的1815年至1972年這個年代範圍內，此外，多數藏品是被軍事劫掠的，而法案明確規定了沒有軍事功能和用途的軍事繳獲物應該歸還。

楓丹白露宮（Château de Fontainebleau）中國館收藏着法國侵略軍從圓明園劫去的大量珍貴文物，中國館內最顯著的位置擺放着一座鎏金佛舍利塔，高約2米，採用青銅鎏金工藝製作。該佛塔原陳列於圓明園正大光明殿皇帝寶座前。

楓丹白露宮 Château de Fontainebleau（IG@chateaufontainebleau）

鎏金佛塔左右展示的一對銅龍，與紫禁城、避暑山莊等處皇帝寶座前放置的銅龍形制相同，應該也是圓明園正大光明殿皇帝寶座前的擺設。

法國楓丹白露宮中國館曾於2015年3月1日發生約15件珍貴藏品失竊事件。圖為法國楓丹白露宮中國館照片（新華社）

佛塔前還有一隻銅胎掐絲琺瑯麒麟，銅胎掐絲琺瑯即人們熟知的景泰藍。這隻景泰藍麒麟製作於清乾隆時期，原為一對，是宮廷御用焚香器，原存於圓明園，於1863年與其他圓明園文物一起入藏楓丹白露宮中國館。遺憾的是，該文物在2015年3月1日被盜，與景泰藍麒麟一同被盜的還有藏傳佛教金曼扎。

在楓丹白露宮失竊案中，共有15件文物被盜。法國警方稱，竊賊十分專業，7分鐘左右就完成偷盜並離開現場，所失文物至今下落不明。2016年，法國宣佈無限期關閉楓丹白露宮中國館。

被盜的景泰藍麒麟。（齊魯晚報）

儘管法案實施和文物歸還依然面臨着巨大的不確定性，但如法國藝術史學者貝內迪克特·薩瓦所說這是「可見的進步」，讓流失在法國的中國文物重新燃起回歸故土的希望。