法國通過文物歸還法　專家分析：不代表流失的中國文物會自動回歸

5月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）頒佈關於歸還非法所獲文物的法律。法案允許在符合歸還條件的情況下，將1815年至1972年間法國以偷盜、掠奪等方式所得的外國文物，從「公共領域」中「移出」，從而簡化歸還程序。同時，法案對可歸還文物的認定標準及歸還流程設定了一系列限制條件。



對此，中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，也只是對法國國有機構和公共機構有法律效力，對私人的沒有效力，更不意味着法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸祖國。



2026年1月14日，法國巴黎，遊客排隊參觀羅浮宮博物館（Louvre Museum）。（Getty）

「簡化文物歸還流程」不意味着文物會自動回歸

據《每日經濟新聞》報道，該草案最突出的內容就是，簡化非法取得的他國文物的歸還流程。用法國文化部長佩加爾（Catherine Pégard）的話說，就是「為未來歸還工作提供明確框架並提高效率」。

法國文化部長佩加爾（Catherine Pégard）於2026年4月14日在巴黎國民議會向政府提問。（Getty）

根據法國現行法律，歸還相關文物需逐案立法處理，程序較為複雜。而最新草案擬建立一套制度性機制：允許在符合歸還條件的情況下，把相關文物從公共領域中「移出」，簡化歸還程序。屆時歸還事宜還可通過行政程序批准，無需逐案立法。

但在具體操作層面，草案還設立了歸還條件和程序。例如，判定文物是否屬於「非法所得」，需提供確鑿證據或「嚴肅、精確且一致的跡象」加以證明；當一國正式提出歸還文物申請時，需與法國成立聯合科學委員會，共同評估是否滿足歸還條件等。此外，法國政府每年還應向議會提交報告，介紹其收到的外國追索請求及其處理進展等。

吉美博物館（Musée Guimet）。（吉美博物館官網截圖）

專家指法案對私人沒有效力 追回流失文物仍需大量研究

中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，也只是對法國國有機構和公共機構有法律效力，對私人的沒有效力，更不意味着法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸祖國。

中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，不意味着法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸祖國。（網絡圖片）

此外，還要明確流失文物的原屬地、流失經過以及相關證據，而中國的古代文物往往缺少具體的檔案記錄，因此還要進行大量細緻研究。

此外，段勇說，「現在海外公、私收藏的中國背景文物數量大、類型多、質量高。非法流失文物的流失渠道和經過十分複雜，既有劫掠也有巧取，還有用低價購買或者趁火打劫等，所以這就需要我們進行具體分析」。

非法流失文物的流失渠道和經過十分複雜，法國漢學家伯希和（Paul Eugène Pelliot）曾用低價購買方式購入敦煌遺書。圖為伯希和在藏經洞中選取文物。（澎湃新聞）

中國前駐法大使孔泉指出，該法律草案本質是法國政府回應非洲前殖民地訴求的產物。但這套體系在觸及中國文物時，就顯得尤為複雜。

法國既是文物大國，也是全球重要的文物交易中心。若全面啟動歸還機制，許多公私博物館將因此「傷筋動骨」。因此，法律草案設計了「雙重保險」：不僅需與申請國建立聯合科學委員會審核清單，還需通過法國國內文化財產歸還委員會的評審。

法國總統馬克龍向法國前屬地貝寧歸還文物，兌現他選舉前許下的承諾。（路透社）

應發動民間力量在全球「普查」摸底

據中國文物學會此前統計，從1840年鴉片戰爭以來，因戰爭、不正當貿易等原因，超過1000萬件中國文物流失到歐美、日本和東南亞等國家及地區。其中，以歐洲所藏最多。「面對如此體量，法國法律草案即便通過，也只是滄海一粟。」孔泉表示。

法國楓丹白露宮中國館曾於2015年3月1日發生約15件珍貴藏品失竊事件。圖為法國楓丹白露宮中國館照片（新華社）

值得注意的是，目前，海外文物回歸主要通過外交、執法、司法合作等主動追索方式，以及外國返還和捐贈等途徑實現。

對此，孔泉主張建立國家級數據庫——「天涯尋寶」網站，發動民間力量在全球「普查」摸底。更重要的是，推動對每件重點文物發出正式且具法律效力的「申索要求」。