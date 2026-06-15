九巴排車員撞斃車長　事隔約3小時後才發現　否認危駕開審

九巴排車員在九龍灣車廠涉撞斃一名取車的車長，排車員疑未察覺撞到人，事主事隔約3小時始被發現。肇事車長被控危險駕駛導致他人死亡罪，他否認控罪，案件（15日）今開審。控方開案指，被告倒車時沒留意巴士後方情況，巴士車速過高，及沒有響號警告，危險駕駛導致意外。



被告孫偉亮（46歲）被控於2023年9月7日，在九龍灣車廠5樓，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致羅育權死亡。

被告孫偉亮否認危駕，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

控方指案發日泊車感應器運作正常

控方的開案陳詞指，九巴每月會檢查巴士的泊車感應器，肇事巴士在2023年8月檢查中更換了泊車感應器，系統之後運作正常。案發期間感應器亦運作正常。法證化驗師估計，案發時平均車速為15公里，最高一刻為16.1公里。控方指，被告倒車時沒留意巴士後方情況，巴士車速過高，及沒有響號警告，危險駕駛導致意外。

事主疑被撞後約3小時後才被發現

承認事實指，閉路電視拍攝到事主在凌晨4時47分經過巴士車頭，走到巴士後方。被告隨後登上巴士，開車撞到事主後落車離開。被告在2006年接受過倒車訓練，並在2020及2021年作重溫。事主在7時許被發現倒臥在天台，沒有呼吸脈搏，送院證實身體多處受傷，傷重不治。九巴指引訂明，司機倒車時須打開側窗，並在必要時響號，及以極慢速度行駛。

修理公司職員指巴士後方4個感應器失靈

偉華汽車修理公司職員李文輝指，公司了承辦九巴的維修保養服務，他在2021年2月為涉案巴士安裝泊車感應器。李稱，感應器有2年保養期，九巴每月會檢查運作是否正常，如有則會通知偉華維修，事發時感應器已過保養期，由九巴自行維修。李稱，巴士安裝感應器後可以偵測到0.1至2米內的距離，偵測到物體會閃燈及響號。李在事發後1個月應警方要求檢查肇事巴士，他發現巴士右後方有4個感應器失靈，無法感應車尾的物體。

車長指當日有很多巴士停泊

車長兼排車員張國松供稱，他當日凌晨近4時到涉事停車場天台當值，他負責啟動停泊的巴士，當天有33輛巴士泊滿3條行車道。張表示，當天有很多巴士停泊，環境較暗，光線不足，更有「好多燈係唔着嘅」。張稱，在5點起，車長、站長和清潔工等職員會上班，停車場會逐漸多人。

案件編號：DCCC 164/2025