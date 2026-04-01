九巴車長疑被撞2小時後才被發現　九巴脫傳票控罪　家屬感失望

九巴一名車長清晨5時許在九龍灣車廠取車時，疑遭排車員倒車撞倒，事隔2小時才被人發現，傷重不治。勞工處事後票控九巴1項沒有確保僱員安全罪，案件今（1日）於觀塘裁判法院裁決。裁判官丘國新指，滿意九巴已採取了合理地切實可行的安全措施，裁定罪名不成立。控方反對辯方的訟費申請，指九巴長時間未發現死者巡查失當，惟丘官認為無關本案控罪，遂批出訟費。



死者家屬在庭外稱對裁決失望。工權會幹事劉家樂亦懷疑與九巴的安全系統有不足。



工權會幹事劉家樂，今陪同家屬到庭旁聽，他認為九巴應檢討長時間才發現到車長被撞，質疑是否涉安全系統不足。（陳曉欣攝）

九巴排車員張國松早前供稱未聞督察會捉駕駛安全的事。(陳曉欣攝)

九巴被勞工處票控未能確保員工安全

被告為九龍巴士(一九三三)有限公司，傳票指被告在2023年9月7日身為羅育權(死者)的僱主，在九龍灣臨華街1號九龍灣九巴車廠，沒有在可行範圍内確保羅安全，即在停車場上設立安全的巴士停泊系統，及沒提供所需的指導和監督等。

家屬對裁決感失望

死者家屬在庭外表示對裁決感失望，批評九巴不負責任和沒作改善，未決定會否向九巴索償。陪同家屬旁聽的工權會幹事劉家樂稱，九巴排車系統有很大改善空間，亦應檢討長時間才發現到死者是否與安全系統不足有關。

控罪集中在九巴清晨的排車系統

丘官今裁決指，本案沒有人證和物證證明死者為何倒臥該處，控方依賴8名九巴職員和專家證人，以及勞工處職業安全主任等作證，並邀請法庭推論羅是遭倒車撞倒，而控罪中亦集中在清晨的排車系統。

專家推論羅在找車時被倒車撞倒

丘官認為證人均誠實可靠，專家報告推論羅在找車時被倒車撞倒，認為涉案行車通道擠迫，排車員和車長要在中間穿插，增加被撞倒的風險，因此提出4項建議，包括：找合資格人士就排車系統作針對性風險評估，以識別潛在危險，並制定具體安全方案，在每行預留一條行車通道，安排訊號員睇位，及確保停泊的巴士沒阻塞行人通道。

無證據顯示行人通道被阻塞

丘官認為，九巴現時的風險評估足夠，巴士設有倒車視像系統，專家沒建議所需信號員數目，有證人認為預留行車道不可行，案中也沒證據顯示行人通道被阻塞，因此不接納專家意見。

認為九巴已提供合理可行的措施

此外，法庭亦考慮到專家沒有挑戰九巴為排車員和車長提供的資料、指導及監督有何缺陷，裁判官認為九巴已採取了合理及切實可行的措施，遂裁定九巴罪名不成立。

辯方申請堂費獲批

辯方隨即申請訟費，控方反對指羅在清晨取車，兩小時後才被發現倒臥在現場，質疑九巴在一段長時間內未能發現，謂：「似乎係出現咗好大嘅問題。」認為九巴在巡查方面有缺失。惟丘官質疑，巡查缺失無關排車系統，准辯方取得訟費。

案件編號：KTS 12808/2024