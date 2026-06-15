翁金驊體罰風波｜執教港大女籃球隊被投訴　校方曾調查：不便評論

小西灣漢華中學前籃球隊教練翁金驊強迫學生自行掌摑影片早前在網上流傳，影片曝光後，校方已暫停其職務。有讀者向《香港01》透露，翁金驊早年在擔任香港大學女子籃球隊教練時，已有體罰情況，更有隊員投訴翁性騷擾。港大其後展開內部調查，但因領隊及部分隊員不敢作證，最終作罷。不過自事件後，翁金驊再無出任該隊教練。



港大回覆《香港01》查詢表示，港大運動中心有既定機制監察所有校隊教練的專業操守，中心對有關教練的投訴及學生申訴均會嚴肅處理。港大對涉及個人資料的事項，不便作出進一步評論。



一名籃球隊學生被翁金驊強迫自摑。（Threads影片截圖）

前漢華中學籃球隊教練翁金驊。（資料圖片／任祉羲攝）

港大曾展開調查翁金驊被指控性騷擾、言語侮辱及體罰隊員

有港大舊生的家長日前向《香港01》表示，曾親眼見證翁金驊擔任香港大學女子籃球隊教練期間，以粗口責罵隊員，甚至體罰。該位家長又透露，多名隊員指控被翁金驊性騷擾、言語侮辱及體罰隊員。據了解，港大其後展開調查，因領隊及部分隊員不敢作證，最終作罷。惟自事件後，翁金驊再無出任該隊教練。

港大：中心對教練投訴及學生申訴均會嚴肅處理

港大回覆《香港01》查詢表示，港大運動中心有既定機制監察所有校隊教練的專業操守，中心對有關教練的投訴及學生申訴均會嚴肅處理。大學對涉及個人資料的事項，不便作出進一步評論。

前漢華中學籃球隊教練翁金驊（左）。（資料圖片／張倩儀攝）

翁金驊曾任教的另外一間學校中華基督教會桂華山中學，早前宣布即時暫停翁金驊在該校的職務，直至另行通知。有該校前籃球隊成員向《香港01》表示，翁金驊會以「如果有一日我唔X打你，你到時就知咩事」、「冇用嘅球員我睬佢都傻」的說法，向隊員灌輸「打球員是認為球員重要」的訊息。

該名桂華山中學舊生又表示，有球員因此成為「教徒」、享受被打，「一開始會驚，之後習慣咗，唔俾佢打周身痕」。他又表示，球隊助教通常為曾被翁金驊教過的舊生，風格與翁相似，雖然不會打球員，但「好多粗口」。