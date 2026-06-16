一個部門的誕生上映｜拍Cut唔到台事件　電影局：帶來共鳴與反思

以多年前有線電視「Cut唔到台事件」做藍本的電影《一個部門的誕生》今晚（16日）舉行本地首映禮。香港電影發展局主席王英偉表示，這套由電影發展基金電影製作融資計劃（放寬措施）提供融資的電影，主創團隊與一眾新生代演員透過充滿黑色幽默的喜劇為觀眾帶來共鳴與反思，充分展現出新一代香港電影工作者的創意。王英偉指，香港電影發展局會繼續透過電影發展基金培育更多新晉人才，以推動本地電影業長遠發展。



電影《一個部門的誕生》以多年前，有線電視「Cut唔到台」事件做藍本，衍生一場綁架案，演員包括左起白只、廖子妤、導演麥天樞、梁雍婷、戴玉麒及監製劉浩良。（資料圖片/陳順禎攝）

《一個部門的誕生》（Dog Day Evening）由麥天樞執導及編劇，由白只、廖子妤、梁雍婷、麥沛東等主演。故事取材自2014年有線寬頻終止服務糾紛引發的持刀傷人事件，講述一名市民為求解除電視台月費合約而脅持人質，從而側寫現代服務機構運作中的荒誕現象。

入圍上海國際電影節金爵獎「亞洲新人單元」 今晚首映

香港電影發展局今日出稿指，由電影發展基金電影製作融資計劃（放寬措施）提供融資的電影《一個部門的誕生》將於今晚舉行本地首映禮。

香港電影發展局主席王英偉：充分展現新一代香港電影工作者創意

香港電影發展局主席王英偉表示，《一個部門的誕生》的主創團隊與一眾新生代演員透過這部充滿黑色幽默的喜劇為觀眾帶來共鳴與反思，充分展現出新一代香港電影工作者的創意。香港電影發展局會繼續透過電影發展基金培育更多新晉人才，以推動本地電影業長遠發展。