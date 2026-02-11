各位觀眾五條煙！維園年宵有港產片發聲籌碼　檔主：盼港人可笑下

馬年農曆新年將至，為期7日年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵花設約400個攤位，規模最大。有攤檔售賣魚蝦蟹及載有港產片的對白發聲籌碼，對白包括《賭俠》周星馳金句「各位觀眾，5條A」，希望港人「今年可以笑下」。另有中學生第二年經營攤檔，售賣馬造型的毛公仔、由同學親手設計的利是封等，對銷情樂觀。



馬年農曆新年將至，為期7日的年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵設約400個攤位，屬規模最大。（梁鵬威攝）

馬年農曆新年將至，為期7日的年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵設約400個攤位，屬規模最大。（梁鵬威攝）

馬年農曆新年將至，為期7日的年宵市場今日（11日）開鑼，其中維園年宵設約400個攤位，屬規模最大。（梁鵬威攝）

維園年宵開鑼 上午以幼稚園學生及長者為主

維園年宵開鑼，首日早上可見人流不算太多，以幼稚園學生及長者為主。今年共有180個濕貨攤位、216個乾貨攤位、4個快餐攤位。

乾貨檔「搬撈馬s」檔主阿添表示，今年首次參與年宵，並推出「馬上WIN全套裝」，售賣魚蝦蟹及載有港產片對白的發聲籌碼，對白包括《賭俠》周星馳金句「各位觀眾，5條A」等。

乾貨檔檔主阿添表示，今年首次參與年宵，並推出「馬上WIN全套裝」，售賣魚蝦蟹及載有港產片對白的發聲籌碼。（梁鵬威攝）

去年復活節籌備 魚蝦蟹布亦可當滑鼠墊用

阿添說，產品由十多人聯手製作，概念源於他們在屋邨長大的回憶，由於所有人有全職工作，因此早於去年復活節著手籌備，今年年宵首次推出。產品設計有不少心思，他舉例魚蝦蟹墊的質地不易褶皺，可以保存很久，既可用於魚蝦蟹，亦可用作滑鼠墊。

他透露貨品產量不多，期望年宵期間「賣得曬」、「生意好唔洗劈價」，對銷情抱持樂觀態度，「向好個方面諗先會有好嘢發生」。他又提到去年香港發生不少壞事，希望「今年可以笑吓」。

中國婦女會中學檔口「馬上婦起來」 利是封、文件夾等由同學設計

香港中國婦女會中學學生第三年在年宵設檔口，今年檔口取名為「馬上婦起來」。黃同學表示，活動由經濟學會及會計學會聯手籌辦，希望讓同學體驗經營生意，一眾學生自去年9月開始籌備，今年除了售賣馬造型的毛公仔和手環，部份產品如利是封、文件夾等皆由同學親手設計，售價介乎20元至60元不等。

香港中國婦女會中學學生第三年在年宵設檔口，今年除了售賣馬造型的毛公仔和手環，部份產品如利是封、文件夾等皆由同學親手設計。（梁鵬威攝）

葉同學透露，籌備年宵期間遇到不少困難，舉例各人在設計及溝通上出現分歧，不過今年籌辦的同學都是朋友，會嘗試尋求共識，合力解決問題。盧同學補充，整體合作順利，「大家都整得好開心」。黃稱，今年是她們第二年參與年宵，對此感到期待，並對銷情有信心，今早已有不少市民光顧其攤檔，「希望大家過嚟支持」。

海關派傳單呼籲切勿售賣侵權物品

另外，海關今早在維園一帶派發傳單呼籲切勿售賣侵權物品。海關版權及商標一般調查組指揮官吳家俊表示，港九新界合共14個攤檔今日起一連7日舉行，海關會持續與商標持有人及版權擁有人保持緊密聯繫，提醒各商户切勿售賣侵權物品，亦會加強巡查各個售賣年宵產品的地點，嚴厲打擊各類型侵權活動。

海關版權及商標一般調查組指揮官吳家俊表示，會加強巡查各個售賣年宵產品的地點。（梁鵬威攝）