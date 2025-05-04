五一｜多區人流未帶旺電影業？多間戲院有大量位　有港人撐港產片

內地五一黃金周假期踏入第四天，連日來本港多區市道暢旺，但似乎未帶旺電影業。其中在旺角區，今（4日）早街上人頭湧湧，但位於西洋菜南街的旺角百老匯戲院人流卻不多，僅有十餘人排隊等候入場。有港人家庭專程來戲院為港產電影撐場，「都係想睇吓港產片，唔會令到冇人拍港產片」。他又指，現時戲院早場的人流較疫情前大跌六至七成，認為現時戲院的經營環境差。



位於西洋菜街的百老匯戲院人流不多，僅有十餘人排隊等候入場。（董素琛攝）

內地五一黃金周假期踏入第四天，今（4日）早上，旺角街頭人頭湧湧。（董素琛攝）

旺角西洋菜街的百老匯戲院，多個約11時左右放映的場次的已售門票均不多。（董素琛攝）

早上約11時，在旺角西洋菜南街的百老匯戲院，有十餘人等候入場看電影。記者透過現場電子售票機所見，多場於早上11時左右放映的場次，已售門票均不多，下午至晚上暫時情況相若，多部電影的多個場次，同樣有大量戲票待售。

記者於下午2時許翻查電影購票平台WMOOV，今日荷里活MARVEL電影《雷霆特攻隊*》多間戲院的多個下午場次顯示有大量座位。

記者於下午2時許翻查電影購票平台WMOOV，今日電影《送院途中》多間戲院的下午場次，不少顯示仍有大量座位，亦有部份戲院顯示為少量和一般。

不過，黃金周人流未能帶旺戲院，似乎不是個別情況。記者於下午2時許翻查電影購票平台WMOOV，今日各區多間戲院的多個電影場次均剩餘大量座位，包括近期新上映的港產片《送院途中》及荷里活MARVEL電影《雷霆特攻隊*》，各區戲院多個場次都顯示仍有大量戲票待售，或是顯示售票情況一般，僅得部份戲院顯示為剩餘極少或少量戲票。

港人黃先生與妻子及兒子，今早來到旺角百老匯戲院看港產片《送院途中》。黃先生說是妻子選擇看此電影，「好似話有古天樂」。他又說「都係想睇吓港產片，唔會令到冇人拍港產片」。他續說，平日一個月會到戲院看電影兩至三次，對上一次來戲院看電影是十多日前，看張家輝和陳法拉演出的港產片《贖夢》，他認為該電影「題材新穎之餘，感覺幾好」。

黃先生續指，現時戲院的人流與以往疫情前相差甚遠，「如果你問我以前記得啲早場呢，好多時都起碼就算唔爆都8成滿囉」，惟現時人流與當時相比，下降了約六至七成，認為是疫情改變了人們的生活習慣，令他們更傾向留在家中。他又說，今天是假期，「 如果一套早場得十零個人睇戲呢，我諗遲啲戲院執笠嘅情況只會加劇」。至於為何於假日留港消費，他說是因為要工作，又指為避免人多，不會選擇於國內假期出外旅遊。

林小姐今早與友人譚小姐來到戲院，打算觀看電影《貓貓的奇幻漂流》。她們稱，對上一次來戲院看電影是上月中的事，指現時戲院的人流較疫情前少約一半，認為是由於較多人選擇於網上串流平台購買電影。

鄧先生則打算觀看漫威電影《雷霆特攻隊*》，他說平日一個月會光顧戲院四至五次，「有時間咪睇戲」，認為戲院的早場優惠吸引，且「有冷氣涼囉、畫面又大」。他說由於假日人多擠逼，又指旺角再逼亦不及上深圳，所以未有計劃外遊。