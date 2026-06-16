世界盃2026｜佛得角紅了球衣「蟹貨重生」？有球衣店半天被掃清光

世界盃分組賽戰事第一個冷門出現於非洲「新丁」佛得角以0：0賽和冠軍大熱西班牙，佛得角一夜爆紅，有香港球衣專門店負責人表示，決賽周前預備約10件佛得角球衣，每件售799元，未有預計大賣，相關球衣在賽前亦僅售出一件，但今午前卻意外地被球迷全數掃清，預料世界盃期間未必能再返貨。



佛得角門將禾仙夏全場左飛右撲，7次成功撲救西班牙射門。（路透社）

佛得角一夜爆紅，球隊以0：0賽和冠軍大熱西班牙隊，其中40歲的門將禾仙夏一戰成名，全場7次撲救破紀錄，他在完成賽事後流下男兒淚，令無數觀眾動容，社交媒體粉絲數量飆升至目前約5.5百萬人。有本地球衣專門店受惠於此，佛得角球衣銷量有所增加。

佛得角門將禾仙夏賽後流下英雄淚。（路透社）

從網過所見，位於荃灣的90s球衣專門店售799元一件佛得角球衣。店主阿謙表示，賽前僅預備了約10件佛得角球衣，供有興趣冷門球衣的球迷選購，預料「一定唔會熱賣」，在賽前僅賣出一件，惟昨日賽事結束後，所有佛得角球衣已售罄。至於會否再返多一些貨，他則表示是視乎供應商供貨，但預料因運輸原因，在世界盃期間未必可以到貨。

90s球衣專門店在世界盃比賽前，預備了10件佛得角球衣。（Facebook@90sfootballstore）

90s球衣專門店有售不再種類的球衣。（Facebook@90s球衣專門店）

另外，阿謙認為，世界盃期間，球衣的銷情理想，生意額較平日上升約三成，每日平均會接到20至30張單，與預期中差別不大，「雖然話今年嗰時間唔係咁“友善”，對於香港人嚟講，但係個熱潮都嘅，同埋今年都比較多球星係最後一屆，咁所以個銷情都還可以」。他指出，現時最熱賣的球衣為英格蘭、法國、葡萄牙及日本，認為隨世界盃日程推進，生意額會再有上升。