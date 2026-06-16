世界盃2026｜神秘賭客豪擲千金押西班牙不勝　0比0爆冷爽賺3700萬

「無敵艦隊」西班牙被視為2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）奪冠大熱門，未料16日H組預賽面對首次闖入會內賽、世界排名第67的佛得角（Cabo Verde），竟上演27次射門全落空、0：0和局的戲碼。有趣的是，一名玩家靠著「逆勢操作」大賺3,700萬元港幣，反成這場經典戰役的最大贏家。



佛得角爆冷打和西班牙，他逆勢操作爽賺3,700萬

回顧這場西班牙、佛得角之戰，西班牙此戰多項數據都輾壓對手，雙方嘗試射門數27：6、射正數7：1，甚至還獲得11次角球機會，但佛得角40歲門神禾仙夏（Vozinha）全場完成7次撲救，助隊最終以0：0踢出和局。

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根據《BeInCrypto》等外媒報道，由於這場比賽在開踢前被視為「送分題」，因此吸引大批玩家進行投注，若以Polymarket的定價來看，更預估西班牙此戰勝率超過90%。

然而，隨著佛得角上演驚奇、逼和西班牙，這場比賽反倒讓不少運彩玩家們崩潰不已。報導指出，有大戶玩家賽前直接掏出100萬美元（約780萬港元）重押西班牙勝出，並預期可拿回約8.5萬美元（約66.6萬港元），怎料最終竟一夕蒸發。

有趣的是，一名今年6月才開戶，且先前僅有2次交易紀錄的玩家「Fishalive」，賽前以42萬7952美元（約335萬港元）買入「西班牙不勝」的股票，最終他以約莫9%的機率，意外大賺470萬2769.23美元（約3,700萬港元），成為這場經典戰役的最大贏家，並刷新Polymarket在本屆世界盃的最賺單筆交易。

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