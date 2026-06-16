本港最新失業率維持3.7% 就業不足率1.5% 失業人數升至14.1萬
撰文：董素琛
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政府統計處今（16日）發表最新勞動人口統計數字，3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，與今年2月至4月數字相同，但失業人數則繼續增加約1,900人；就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.5%的水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府會繼續密切監察外圍環境不確定因素的演變，以及對香港經濟帶來的潛在影響。
住宿、社會工作活動業失業率見上升
政府統計處數據顯示，與今年2月至4月比較，3月至5月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於清潔及同類活動業；而上升則主要見於社會工作活動業及住宿服務業。
總就業人數由今年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，減少約8,700人。同期的總勞動人口亦由3,787,200人下跌至3,780,300人，減少約6 900人。
失業人數增至14.1萬
另外，失業人數（不經季節性調整）由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至5月的141,100人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由58,100人下跌至56,800人，減少約1,300人。
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