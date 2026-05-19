港4月失業率維持3.7%　失業人數卻增2600人至13.9萬人

據政府統計處今日（19日）發表最新香港就業數據，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.7%，與今年1月至3月的數字相同。就業不足率則由今年1月至3月的1.6%下跌至今年2月至4月的1.5%。



與今年1月至3月比較，在今年2月至4月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於建造業；而上升則主要見於製造業。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。

總就業人數由今年1月至3月的3,655,700人，下跌至今年2月至4月的3,648,000人，減少約7,700人。同期的總勞動人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，減少約5,200人。

財政預算案｜財政司司長在2026年2月25日的新一份預算案中指出，香港經濟連續三年增長，整體氣氛穩中向好，盛事活動吸引旅客訪港。圖為旅客到廟街遊玩情況。(梁鵬威攝)

就業不足人數減少2000人

失業人數（不經季節性調整）由今年1月至3月的136,600人上升至今年2月至4月的139,200人，增加約2,600人。同期的就業不足人數則由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年2月至4月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率微跌0.1個百分點至1.5%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。」

展望未來，孫玉菡說：「香港強勁的經濟增長勢頭應會為整體勞動市場提供支持。政府會就地緣政治風險升溫帶來的潛在影響保持警惕，並繼續密切留意相關發展。」