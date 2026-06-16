BTS演唱會搶飛難｜消委會接111宗票務問題投訴　較昨早66宗升7成

【 BTS演唱會／HK Ticketing／快達票／消委會】韓國男團BTS世界巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》門票近日開售，惹起大批粉絲投訴購票過程經歷重重困難，又質疑購票平台設有專屬購票密碼優待部份人，和使用內地和韓國VPN購票更容易。快達票則澄清系統「一視同仁」，無分網絡地域，又否認設置專屬密碼。



消委會表示，截止今日（16日）下午5時，共接獲111宗上述演唱會票務問題的投訴，會繼續關注事態發展。而翻查消委會昨早曾公布接66宗投訴，即僅相隔一日半，投訴數字再增45宗，升68%。



BTS演唱會香港站明年3月4日、3月6日及7日在啟德體育園舉行。（IG@livenationhk）

不少歌迷反映多個「回合」都未能成功購票

《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》香港站明年3月初在啟德體育園舉行，門票分三日發售。首輪登記成為「ARMY MEMBERSHIP」優先購票，第二輪Trip.com和Live Nation會員優先購票，第三輪公開發售。不過有不少歌迷反映，多個「回合」都未能成功購票。

首輪門票6月9日率先開放予Weverse平台會員搶購，有粉絲早前在平台花費17.88美元（折合約140港元）登記成為會員「ARMY Membership」，並準時在發售日進入快達票網站，惟填妥會員號碼後卻未能購票，輪候約一小時才在網上得知門票售罄。

第二輪門票6月10日開售，粉絲稱已登記成為Live Nation會員，並準時進入快達票網站購票，惟Live Nation網站一度癱瘓，最終未能購票。

有成功購票的歌迷在社交平台分享道，使用中國或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。（網頁截圖）

事件惹來大批粉絲不滿，質疑門票遭黃牛黨搶購一空。多於一名粉絲在社交平台表示，公開發售期間購票時，突然彈出頁面，指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼更長達50個英文字母及數字，懷疑主辦方將「專屬門票」預留給不明人士。

另有成功購票的粉絲在社交平台分享攻略，聲稱使用中國內地或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。

消委會︰截至6月16日下午5時錄111宗投訴

消委會今日回應指，截止今午5時，共接獲111宗上述演唱會票務問題的投訴，消委會上周已聯絡相關票務平台了解事件，並會繼續關注事態發展。而消委會昨日回應指，截至昨早9時，共接獲66宗相關投訴，即僅相隔一日半，投訴數字再增45宗，升68%。

快達票6月11日在社交平台公布，面對來自全球各地的龐大購票需求，其系統「一視同仁」，無分網絡地域。不過聲明中「系統」一詞是簡體字。 （網頁圖片）

快達票6月12日澄清，除了「ARMY Membership」會員優先訂票外，沒有就該演唱會設置任何專屬購票密碼。（網頁圖片）

快達票︰系統「一視同仁」無分網絡地域 無設專屬購票密碼

快達票上周四（11日）在網上社交平台發表聲明指，作為專業的售票平台，其系統能有序地處理高流量，面對來自全球各地的龐大購票需求，其系統「一視同仁」無分網絡地域。

快達票上周五（12日）再澄清，除了「ARMY Membership」會員優先訂票外，並無設置任何專屬購票密碼，就個別用戶反映在公開售票期間短暫出現的提示，快達票高度非常重視事件，邀請客戶提供詳細資料，並將積極跟進。